Külföld :: 2026. január 8. 17:40 ::

Felébredt az orosz külügy: "jogsértő a Marinera tartályhajó amerikai feltartóztatása"

Oroszországot aggasztja, hogy az Egyesült Államok lefoglalta az Atlanti-óceán északi vizein az orosz lobogó alatt közlekedő Marinera olajszállító tartályhajót, és felszólítja az amerikai felet, hogy térjen vissza a nemzetközi tengerjog alapelveihez - közölte csütörtökön az orosz külügyminisztérium sajtószolgálata.

Az orosz diplomácia által kiadott tájékoztatás szerint Oroszország több ízben is tájékoztatta az Egyesült Államokat a hajó tulajdonjogáról és polgári, békés státuszáról. A minisztérium rámutatott, hogy hajót megállítani és átkutatni a nyílt tengeren csak korlátozott számú indok alapján (kalózkodás vagy rabszolga-kereskedelem gyanúja) alapján lehetséges, amelyek a Marinera esetében nem alkalmazhatók. A tárca emlékeztetett arra, hogy egyéb esetekben ilyen intézkedések csak annak az államnak az engedélyével lehetségesek, amelynek a zászlaja alatt a tartályhajó közlekedik. Oroszország nem adott ilyen engedélyt, és tiltakozott az ellen, hogy az amerikai parti őrség folyamatosan követte a tankert.

A jelenlegi körülmények között - tette hozzá a minisztérium - a tartályhajó lefoglalása és a legénység őrizetbe vétele csak "a nemzetközi tengerjog alapvető elveinek és normáinak, valamint a hajózás szabadságának súlyos megsértéseként" értelmezhető.

A tárca hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok egyoldalú szankcióit bármely ország ellen jogellenesnek tekinti, így azokra hivatkozva nem foglalhatja le a hajót nyílt tengeren. Moszkva szerint egy ilyen incidens az euroatlanti térségben a katonai és a politikai feszültség fokozódásához vezethet.

A minisztérium ismét felszólította az Egyesült Államokat, hogy humánus elbánásban részesítse a hajón tartózkodó orosz állampolgárokat, és engedjék őket hazatérni. A tartályhajón több más ország állampolgárai is tartózkodnak - tették hozzá.

Az amerikai haditengerészet szerdán nemzetközi vizeken foglalta le a tartályhajót. Az orosz közlekedési minisztérium szerint a Marinera december 24-én kapott ideiglenes engedélyt arra, hogy orosz zászló alatt hajózzon. Jay D. Vance amerikai alelnök azt hangsúlyozta, hogy a hajó az amerikai szankciók kijátszása céljából hamis zászló alatt hajózott.

(MTI)