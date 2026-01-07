Külföld :: 2026. január 7. 14:58 ::

Orosz zászló alatt hajózó tankert foglalhatott le az Egyesült Államok

Az amerikai fegyveres erők akciót indítottak egy orosz zászló alatt hajozó olajtanker lefoglalására, amit egy orosz tengeralattjáró kísér – jelentette a Reuters és a Wall Street Journal, majd a CNN is. A hajó ellen indított akcióról az orosz állami RT televízió is beszámolt. Az NBC News értesülései szerint az akció sikerrel végződött.

Az eredetileg Iránból Venezuelába tartó tankert az olajszankciók megsértése miatt már két héttel korábban megpróbálták lefoglalni az amerikai erők, de a hajónak ezt sikerült megkerülnie, és azóta üldözik az Atlanti-óceánon. Az erdetileg Bella-1 nevű tankert 2024-ben helyezték szankciós listára, és menekülése közben vált orosszá, és változtatta meg a nevét Marinerára.

A CNN cikke szerint Moszkva hivatalos diplomáciai kérvényben követelte az Egyesült Államoktól, hogy fejezzék be az üldözést. A Wall Street Journalnak három amerikai kormányzati tisztviselő is megerősítette , hogy Oroszország erre kérte az amerikai kormányt.

(Telex nyomán)