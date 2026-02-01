Külföld :: 2026. február 1. 22:44 ::

Palvin Barbarát is beajánlották Epsteinnek

A frissen nyilvánosságra hozott, több millió oldalnyi dokumentumokban újabb magyar érintettség derült ki Jeffrey Epstein mocskos dolgairól. Egy levél szerint az akkoriban feltörekvő topmodellt, Palvin Barbarát is Epstein figyelmébe ajánlották, de egy másik Barbarát is szeretett volna egy ismerőse „rátukmálni”, mintha csak a piacon lennének. „Barbara olyan típusú” – szólt a sejtelmes üzenet a titokzatos idegentől Epstein irányába – írja az Index.

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma pénteken több mint hárommillió oldalnyi dokumentumot hozott nyilvánosságra Jeffrey Epstein ügyéből, amelyekben több ezer videó és százezernél is több kép szerepel. Az iratokban több száz alkalommal feltűnik Donald Trump amerikai elnök neve, ahogyan Elon Musk techmilliárdost is többször megemlítik – közli a lap.

A nyilvánosságra hozott aktákban feltűnt egy magyar szál is: az iratok szerint Epstein 2017-ben egy budapesti, Király utcában található lakás adásvételéről egyeztetett Haakon Gundersen filmproducerrel, majd egy másik üzenetváltásban egy 20 éves magyar nőt is felajánlottak neki. A HVG a dokumentumokat böngészve szúrta ki Palvin Barbara nevét, akit szintén felajánlottak egy levelezésben a szexuális ragadozónak, aki 2019-ben halt meg a börtönben, a hivatalos közlemény szerint "öngyilkosságot" elkövetve.

Egyes számítások szerint a több körben nyilvánosságra hozott Epstein-aktákat ha egymásra tennénk, legalább kétszer akkora lenne, mint az Eiffel-torony. A több milliónyi dokumentumban az egyik legtöbbször előforduló név egy bizonyos Tancredi Marchiolo olasz pénzügyi szakemberé. A nyilvánosság számára eddig kevéssé ismert személy számtalan levelet váltott Epsteinnel, az egyik ilyenben ajánlotta fel Marchiolo az akkor 19 éves Palvin Barbarát, akiről a később elítélt szexuális bűnöző még nem hallott.

Epstein meg is kérdezte, hogy melyik ügynökségnél van Palvin Barbara, mire Marchiolo elárulta a magyar topmodell korát és azt, hogy a Victoria’s Secret alkalmazásában áll. A bárki számára elérhető dokumentumok szerint egészen pontosan az alábbi levelezés zajlott le Epstein és Marchiolo között:

– Ismersz egy Barbara Palvin nevű modellt New Yorkban?

– Nem, ügynökség?

– 19 éves, magyar, az új Victoria’s Secret-sztár.

Tancredi Marchiolo nevét eddig nem nagyon lehetett hallani az Epstein-ügyben, de úgy tűnik, különleges szerepet tölt be. Az amerikai igazságügyi minisztérium vonatkozó oldalán a nevére keresve valamivel több mint 1000 találatot dob ki a rendszer.Véletlenszerűen belekattintottunk pár dokumentumba, és ilyen üzeneteket küldött Epsteinnek Marchiolo: „Július 15-én Goga Ashkenazi női partit szervez St.-Tropez-ban. Akarsz jönni? Én megyek egy New York-i modellel és a barátnőjével. Tele lesz lányokkal.” Több levélváltásban beszélnek New York-i találkozókról, ahol Marchiolo Epstein lakásaiban lakott, de üzleti ügyekről is sok szó esett. A horvát Vecernji lap is foglalkozik Marchiolóval, ugyanis az olasz férfi egy horvát modellt is ajánlott Epstein figyelmébe. A lap megjegyzi, hogy Marchiolo egy gyorsan megszüntetett alapkezelő cég tulajdonosa volt, Párizsban élt a bahreini herceggel, és jó kapcsolatot ápolt a Chelsea angol futballklub tulajdonosával, Roman Abramoviccsal, akivel meccsre is mentek együtt. A lap kutatása szerint Marchiolo olyan kérdéseket tett fel Epsteinnek, hogy csak szexeljen-e egy nővel, vagy meg is kínozza.

A „Hungarian” szóra keresve több száz találatot dob ki az oldal, azonban a legtöbbet azért, mert Jeffrey Epstein rendszeresen valutázott, amerikai dollárt váltott magyar forintra, és természetesen vissza. Találtunk azonban egy másik levelezést is, amiben egy konkrét magyar lányt ajánl egy ismeretlen (a nevét kitakarták) Epsteinnek, és a lány szintén Barbara névre hallgat. Az üzenetekben olvasható információk alapján azonban ez a lány nem azonos Palvin Barbarával. Az említett esetben két dokumentumot hoztak nyilvánosságra, ezekben módszeresen kitakarták a Barbara nevet, egy helyen azonban – feltehetőleg véletlenül – olvashatóan hagyták.

Barbarára gondoltam neked. Jó szerzemény lehetne valamelyik pénzügyi szolgáltatásod számára, vagy akár csak barátok is lehettek. Barbara olyan típusú. Nagyon sokat utazik, kíváncsi természetű, modell volt. Magyar. A Cambridge-en végzett. Nyolc évet dolgozott befektetési banki területen a BlackRocknál és a JP Morgannél New Yorkban és Londonban. Jelenleg a saját utazós blogját vezeti, járja a világot, miközben várja a jó lehetőséget a karrierje folytatásához. Budapesten és Londonban él. Ma este Magyarországon találkozom vele. Ha szeretnél vele Skype-on beszélni, és elrepítenéd Párizsba, hogy találkozzatok, lehet, hogy örülne neki. Barbara szívesen találkozna veled.

A fenti levelet 2016. április 21-én küldte az ismeretlen barát, fotókat is mellékelt a magyar lányról. Epstein rövid válaszában megköszönte az ajánlást, de közölte, hogy neki 21–24 éves lányokra van szüksége. Az anonim barát erre válaszul közölte, hogy megpróbál szerezni neki lányt a megjelölt korosztályban, de az ő ismeretségi köreiben az ilyen korú lányok egyetemen vannak, és csak nyáron lesznek szabadok.