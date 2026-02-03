Külföld, Holokamu :: 2026. február 3. 19:26 ::

A francia igazságszolgáltatás április 20-ra idézte be Elon Muskot

Meghallgatja április 20-án a francia igazságszolgáltatás Elon Muskot, az X közösségi oldal tulajdonosát és Linda Yaccarinót, az X korábbi vezérigazgatóját a platform feltételezett visszaéléseivel kapcsolatos nyomozásban - közölte kedden a párizsi ügyészség.

Az idézés mellett házkutatás kezdődött az X "franciaországi helyiségeiben" - tette hozzá Laure Beccuau párizsi főügyész. A vizsgálatokat, amelyeket a párizsi ügyészség kiberbűnözés elleni osztálya vezet, a csendőrség nemzeti kiberbiztonsági egységével és az Europollal együtt végzi a francia igazságszolgáltatás.

Franciaországban a platform ellen 2025 elején tett feljelentések eredményeképpen folyik előzetes eljárás, miszerint elfogultság fedezhető fel az algoritmusokban, valamint "a gyanú szerint az X algoritmusát külföldi beavatkozásra használták".

Az egyik feljelentést Emmanuel Macron francia elnök pártjának nemzetgyűlési képviselője, Eric Bothorel, a téma szakértője tette. A képviselő figyelmeztette az ügyészséget arra: nyilvánvaló beavatkozások történtek az X algoritmusába azóta, hogy a platform 2022-ben Elon Musk tulajdonába került.

Bothorel egyebek mellett hangsúlyozta: a platform folyamatosan távolodik eredeti céljától, miszerint "mindenkinek biztonságos és tisztelettudó környezetet nyújtson", "nem átláthatók az algoritmusok és a moderálási szabályok", valamint "Elon Musk személyesen avatkozott be többször is platformjának vezetésébe", így "valódi veszélyt és fenyegetést jelent a demokráciánkra".

Az X France vezérigazgatója, Laurent Buanec 2025. január 22-én azt közölte: "az X szigorú, világos és nyilvános szabályokkal rendelkezik a gyűlöletbeszéd ellen", és algoritmusát "úgy alkották meg, hogy lehetőleg ne ajánljon gyűlöletkeltő tartalmakat".

A párizsi ügyészség tavaly július 11-én jelezte, hogy vizsgálat indult az X platformmal mint jogi személlyel és az azt működtető természetes személyekkel szemben. A vádhatóság megbízta a csendőrséget egyebek mellett a következő jogsértések vizsgálatával: automatizált adatkezelési rendszer működésének bűnszövetkezetben történt megváltoztatása, illetve ebből a rendszerből az adatok csalárd módon való kinyerése.

A vizsgálatot az ügyészség később kiterjesztette a nyáron beérkezett további feljelentések hatására. Ezek az X-hez hozzáféréssel rendelkező Grok chatbot működését kifogásolták, ugyanis ez a csevegőrobot "holokauszttagadó", valamint a mesterséges intelligencia segítségével szexuális jellegű videók és hanganyagok alapján készült valósághű, de hamis tartalmak, vagyis deepfake-ek terjedéséhez vezetett. Például tavaly év végén, egy Franciaországban csaknem egymillió használó által látott bejegyzésben "tagadták", hogy a németek az ún. gázkamrákat emberek tömeges elpusztítása céljából hozták létre. A nyomozás "pedofil jellegű képek birtoklásának" és "emberiesség elleni bűncselekmények tagadásának" gyanúja miatt indult el.

A X ügyvédje, Kami Haeri egyelőre nem kívánta kommentálni az ügyet. Az X viszont közleményben "határozottan visszautasította" azt a vádat, hogy manipulálja az algoritmusát külföldi beavatkozás céljából, "ez az állítás teljesen hamis" - írták.

A vezetők meghallgatásukon kifejthetik álláspontjukat a tényállításokról és adott esetben az általuk javasolt intézkedésekről - hangsúlyozza az ügyész, aki az X munkatársait is beidézte tanúmeghallgatásra az április 20-24. közötti napokra.

Az X mellett a francia igazságszolgáltatás célkeresztjében van a Telegram üzenetküldő alkalmazás alapítója, Pavel Durov is, akit azzal gyanúsítanak, hogy nem próbálja megakadályozni a bűnözők közötti tartalomcserét, valamint olyan ázsiai óriásokat is vizsgálnak, mint a Shein és az AliExpress, mert gyerekeket formázó szexbabákat forgalmaztak.

(MTI nyomán)