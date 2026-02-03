Házkutatást tartottak Elon Musk X (korábban Twitter) nevű közösségimédia-platformjának franciaországi irodáiban – írja a BBC a párizsi ügyészség közleménye alapján.
A nyomozást a kiberbűnözés elleni egység végzi, az akcióhoz a Europol is segítséget nyújt – írták az X-en közzétett nyilatkozatban. Egyelőre csak annyit árultak el, hogy a mostani razzia egy tavaly januárban indult nyomozással kapcsolatos.
Une perquisition est diligentée dans les locaux français de X par la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris avec @CyberGEND et @Europol dans le cadre de l'enquête ouverte en janvier 2025. Le parquet de Paris quitte X. Retrouvez-nous sur Lkd et insta. pic.twitter.com/tJQE02l4Qj— Parquet de Paris (@parquetdeParis) February 3, 2026
Az ügyészség azt is közölte, hogy Musk és az X korábbi vezérigazgatója, Linda Yaccarino is idézést kapott, hogy áprilisban jelenjenek meg a nyomozás részét képző meghallgatásokon. Korábbi közleményében az ügyészség kijelentette, hogy a művelet annak biztosítására irányult, hogy X betartja-e a francia törvényeket. A francia számítógépes bűnözés elleni rendőrség által vezetett nyomozás 2025 júliusában bővült, ugyanis jelentések érkeztek szexuálisan explicit deepfake és "holokauszttagadó" tartalmakról.
Az ügyészség egyben azt is közölte, hogy otthagyják az X-et, ezentúl a LinkedIn és az Instagram platformokon keresztül fognak kommunikálni.
Az X a nyomozást korábban a szólásszabadság elleni támadásnak minősítette. Az eljárást politikailag motiváltnak tartják, és tagadták, hogy manipulálták volna algoritmusukat.
(BBC - Telex nyomán)