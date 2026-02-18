Külföld :: 2026. február 18. 15:33 ::

Kettévált, de a kormánykoalícióban marad a Lengyelország 2050 párt

Kettévált a lengyel kormánykoalíció részét képező egyik kisebb párt, a Lengyelország 2050, amelynek képviselői közül néhányan saját frakciót alapítanak Centrum néven - jelentette be szerdán Paulina Hennig-Kloska képviselő, klímaügyi és környezetvédelmi miniszter, hangsúlyozva, hogy az új frakció továbbra is a koalícióban marad.

Hennig-Kloska a Lengyelország 2050 eddigi képviselőinek egy csoportjával a varsói szejmben tartott sajtókonferencián közölte: az új frakcióhoz eddig 18 kollégája, 15 alsóházi és 3 felsőházi képviselő csatlakozott. Frakció alapításához 15 képviselőre van szükség a lengyel parlamentben.

A Lengyelország 2050-nek eddig 31 képviselője volt a 460 fős parlamenti alsóházban, amelyben a kormánykoalíció összesen 240 mandátummal rendelkezik.

Hennig-Kloska elmondta: a Centrum frakcióban a képviselők "teret nyernek a munkájukhoz" és ahhoz, hogy megvalósítsák a 2023-as parlamenti választási kampányban megfogalmazott programjukat. Aláhúzta egyúttal, hogy a tömörülés "lojális partner marad" Donald Tusk kormányán belül.

"Rendkívül fontos számunkra, hogy ne legyünk többé belső ellenzék ebben a kormánykoalícióban" - utalt Hennig-Kloska azokra a feszültségekre, amelyek az utóbbi időben a Lengyelország 2050 új elnöke, Katarzyna Pelczynska-Nalecz fejlesztési alapokért és regionális politikáért felelős miniszter és Donald Tusk kormányfő között észlelhetők.

Pelczynska-Nalecz kifogásolja, hogy Tusk nem hajlandó egyeztetni vele a kormányfőhelyettesi posztról, amely a pártnak a koalíciós megállapodás értelmében járna. Ennek ellenére Pelczynska-Nalecz többször is hangsúlyozta: e vitás téma ellenére pártja tagja marad a koalíciónak. A kormányban maradást a Lengyelország 2050 párt a Centrum frakció létrejöttének bejelentésére reagálva szerdán is megerősítette az X-en.

A Lengyelország 2050 pártban január végén bontakozott ki válság az internetes formában szervezett pártelnökválasztás kapcsán. A szavazást technikai bonyodalmak miatt nem sikerült első nekifutásra lezárni. Vitát váltott ki, hogy a párt élére esetleg visszatérhet annak alapítója, Szymon Holownia volt alsóházi elnök, aki korábban lemondott az újbóli pártelnökjelölésről. A megismételt szavazáson végül Pelczynska-Nalecz győzött fő kihívójával, Hennig-Kloskával szemben.

Pelczynska-Nalecz pártelnökként olyan, a párton belüli ellentétek áthidalását célzó határozat elfogadását javasolta, melynek értelmében egyebek mellett átmenetileg leállítanák a személyi változtatásokat azokon a kormányzati posztokon, amelyeket a párt tagjai jelenleg betöltenek. A Lengyelország 2050 tagjainak egy része - köztük Pawel Zalewski nemzetvédelmi miniszterhelyettes - ezt tekintélyelvű lépésnek értékelte, és jelezték a tömörülés elhagyását.

Donald Tusk a történtekre reagálva közölte: Hennig-Kloska és Pelczynska-Nalecz biztosította őt arról, hogy továbbra is hűségesek maradnak a kormányhoz és a koalícióhoz. "A parlamenti többség a következő hónapokban és években stabil marad, egészen a következő parlamenti választásokig" - húzta alá a kormányfő.

(MTI)