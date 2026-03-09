Külföld, Háború :: 2026. március 9. 07:14 ::

Svájc szerint nemzetközi jogot sért az iráni háború

A svájci kormány szerint nemzetközi jogot sért az iráni háborút.

Martin Pfister svájci védelmi miniszter a Sonntagszeitung című vasárnapi lapnak nyilatkozva elmondta, hogy a svájci kormány "azon az állásponton van, hogy az Irán elleni támadás a nemzetközi jog megsértését jelenti".

"Mert meglátásunk szerint az erőszak alkalmazása tilalmának megsértését képviseli. Felszólítjuk a konfliktus szereplőit, hogy állítsák le az erőszakot és kíméljék a civil lakosságot" - fogalmazott Pfister, hangsúlyozva, hogy az Egyesült Államok, Izrael és Irán is nemzetközi jogot sért, mert nem tartják magukat az erőszak alkalmazásának tilalmához.

A svájci semlegesség egyebek között azt is magában foglalja, hogy hadviselő feleknek az alpesi ország nem szállít fegyvereket. Pfistert a lap arról is kérdezte, hogy Svájc felfüggeszti-e a hadiipari exportot az Egyesült Államok felé. "Erről a gazdasági minisztérium és a kormány fog dönteni, ahogy beérkeznek az exportkérelmek. Eddig még nem volt ilyen" - válaszolt a miniszter.

(MTI)