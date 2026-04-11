Nem jött meg az amerikai engedély, így a brit kormány felfüggesztette a Diego Garciáról kötött megállapodás végrehajtását

A brit kormány felfüggesztette a Chagos-szigetek, köztük a legnagyobb brit-amerikai támaszpontnak otthont adó Diego Garcia szuverenitásáról Mauritiusszal kötött megállapodás végrehajtását, miután lejárt az egyezmény tárgyalására biztosított parlamenti idő, és az Egyesült Államok hivatalos jóváhagyása is késik.

A Downing Street a BBC brit közszolgálati médiatársasággal szombaton közölte, hogy nem mondja fel végleg a szigetcsoport feletti szuverenitás átadásáról szóló szerződést, de a néhány hét múlva lejáró jelenlegi törvényhozási évad programjába az ügy már nem illeszthető be.

Mindemellett az amerikai kormánytól sem érkezett meg az a jogi érvényű jóváhagyó állásfoglalás, amely szükséges a megállapodás törvénybe iktatásához.

London több évtizedes jogi és diplomáciai vita után 2024 októberében bejelentette, hogy Nagy-Britannia Mauritiusnak - egykori gyarmatának - adja át az indiai-óceáni Chagos-szigetcsoport feletti fennhatóságot.

Az akkori londoni közlemény hangsúlyozta, hogy a szigetcsoport legnagyobb szigetén, Diego Garcián működő, elsősorban az Egyesült Államok által használt, stratégiai fontosságú közös brit-amerikai légitámaszpont fennmaradása továbbra is biztosított, mivel a megállapodás tartalmaz egy lízingszerződést is, amely Nagy-Britanniának felhatalmazást ad "99 évnyi kezdeti időszakra" a támaszpont feletti szuverén jogok gyakorlására.

A támaszpont éves lízingdíja 101 millió font (44 milliárd forint) lenne.

Donald Trump amerikai elnök azonban többször is erőteljes hangvételű nyilatkozatokban bírálta az egyezményt. Nemrégiben a Truth Social közösségi portálon például úgy fogalmazott: az államközi lízingszerződésekből általában "semmi jó nem származik", és Keir Starmer brit miniszterelnök "nagy hibát követ el", ha belemegy egy ilyen megállapodásba "bárkivel, aki jogot formál" Diego Garciára.

Az amerikai elnök szerint Starmer a Mauritiusszal kötött megállapodással olyan területi igényeknek tesz eleget, amelyeket Washington alaptalannak tart.

Donald Trump már akkor azzal érvelt, hogy "szükségessé válhat" a Diego Garcián működő légitámaszpont használata az Egyesült Államok számára az "igencsak instabil és veszélyes" teheráni rezsim elleni fellépéshez.

Trump februári állásfoglalása váratlanul érte a brit kormányt, mert az Egyesült Államok alig egy nappal korábban hivatalosan még azt közölte, hogy támogatja London és Mauritius megállapodását a Chagos-szigetek feletti fennhatóság átadásáról.

London évtizedekkel ezelőtt kitelepítette a Chagos-szigetek kétezer lakóját, közvetlen irányítása alá vette a szigeteket Indiai-óceáni Brit Területek néven, és a legutóbbi időkig nem engedélyezte a jórészt Mauritiusra és Nagy-Britanniába áttelepített egykori lakosok és leszármazottaik visszatérését.

A brit kormány 2024 októberében jutott egyezségre arról, hogy Mauritius kiterjesztheti szuverenitását a Chagos-szigetek egészére. A megállapodás, amelynek végrehajtását most London felfüggesztette, lehetővé tenné a szigetcsoportról annak idején kényszerrel kitelepített őslakosok és leszármazottaik visszatérését, de ez nem vonatkozik Diego Garciára.

(MTI)