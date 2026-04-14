2026. április 14. 21:41

Horogkeresztes "izraeli zászlót" mutatott fel egy konföderációs képviselő a lengyel parlamentben

Elítélte keddi nyilatkozatában a varsói külügyminisztérium, hogy az ellenzéki Konföderáció egyik képviselője a parlamenti vita során kibontott egy "izraeli zászlót", amelyen Dávid-csillag helyett egy horogkereszt volt látható.

A külügyi tárca "a leghatározottabban" elítélte a történteket. Az, hogy Konrad Berkowicz, a Konföderáció képviselője bírálja Izrael regionális politikáját, "nem indokolja ezt a gesztusát", amely "rendkívül sértő nemcsak a zsidókra és az izraeliekre, hanem mindazokra nézve, akik számára a holokauszt és más náci bűnök az emlékezetük és az identitásuk fontos elemét képezik" - fogalmaztak az X-en közzétett külügyi bejegyzésben.

Berkowicz a szejmben tartott keddi vita során a közel-keleti konfliktusról szólva azzal vádolta Izraelt, hogy tiltott foszforbombákat használ, és civil lakosság elleni támadásokat hajt végre. A képviselő szerint Izrael népirtást követ el, emiatt "új Harmadik Birodalomnak" nevezte, majd kibontotta az "átalakított izraeli zászlót".





Israel is the new Third Reich! Polish MP Konrad Berkowicz compares Israel’s crimes against humanity to those of the Third Reich and displays an Israeli flag with a swastika.Israel is the new Third Reich! pic.twitter.com/Uo8GBcgQcc April 14, 2026

A képviselő magatartását Wlodzimierz Czarzasty, a szejm elnöke is elítélte, és fegyelmi felelősségre vonását helyezte kilátásba. A szejm jogászai további jogi lépések, ezen belül ügyészségi panasz lehetőségét is vizsgálják - közölték a szejm honlapján.





Polish MP Konrad Berkowicz from the Konfederacja party just went very far in front of… Polish MP Konrad Berkowicz from the Konfederacja party just went very far in front of… pic.twitter.com/WGOTjEcOhC April 14, 2026

Az incidens miatt Tom Rose, az Egyesült Államok varsói nagykövete, valamint Izrael varsói nagykövetsége is tiltakozott a közösségi médiában.

(MTI nyomán)