Elítélte keddi nyilatkozatában a varsói külügyminisztérium, hogy az ellenzéki Konföderáció egyik képviselője a parlamenti vita során kibontott egy "izraeli zászlót", amelyen Dávid-csillag helyett egy horogkereszt volt látható.
A külügyi tárca "a leghatározottabban" elítélte a történteket. Az, hogy Konrad Berkowicz, a Konföderáció képviselője bírálja Izrael regionális politikáját, "nem indokolja ezt a gesztusát", amely "rendkívül sértő nemcsak a zsidókra és az izraeliekre, hanem mindazokra nézve, akik számára a holokauszt és más náci bűnök az emlékezetük és az identitásuk fontos elemét képezik" - fogalmaztak az X-en közzétett külügyi bejegyzésben.
Berkowicz a szejmben tartott keddi vita során a közel-keleti konfliktusról szólva azzal vádolta Izraelt, hogy tiltott foszforbombákat használ, és civil lakosság elleni támadásokat hajt végre. A képviselő szerint Izrael népirtást követ el, emiatt "új Harmadik Birodalomnak" nevezte, majd kibontotta az "átalakított izraeli zászlót".
A képviselő magatartását Wlodzimierz Czarzasty, a szejm elnöke is elítélte, és fegyelmi felelősségre vonását helyezte kilátásba. A szejm jogászai további jogi lépések, ezen belül ügyészségi panasz lehetőségét is vizsgálják - közölték a szejm honlapján.
Az incidens miatt Tom Rose, az Egyesült Államok varsói nagykövete, valamint Izrael varsói nagykövetsége is tiltakozott a közösségi médiában.
(MTI nyomán)