Külföld :: 2026. április 30. 14:03 ::

11 éves korától erőszakolt, majd feldarabolt egy lányt egy néger énekes

A Los Angeles megyei ügyészek szerdán bírósági beadványt nyújtottak be, amelyben részletezték azokat a borzalmas lépéseket, amelyeket állításuk szerint az indie pop zenész, d4vd (ejtsd: David) tett egy tizenéves lány holttestének feldarabolása és elrejtése érdekében, miután tavaly áprilisban állítólag halálra késelte őt – írja a Reuters nyomán a Telex.



Fotó: AFP

A dokumentum szerint – amely felvázolja a vád által a gyilkossági ügyben bemutatni kívánt bizonyítékokat – az énekes-dalszerző az áldozat holttestét egy kék felfújható medencébe helyezte, hogy megakadályozza a vér szétfolyását a garázs padlóján, majd láncfűrésszel "és feltehetően más eszközökkel" eltávolította a végtagjait.

A beadvány szerint a 21 éves d4vd, eredeti nevén David Burke, a medencét, két láncfűrészt, egy ásót, egy hullazsákot és egyéb anyagokat álnéven vásárolt meg az interneten, és a gyilkosság után szállíttatta ki hollywoodi otthonába.

A rendőrség, az ügyészség és az orvosszakértők szerint a 14 éves Celeste Rivas Hernandez erősen bomlásnak indult törzsét és fejét szeptemberben találták meg egy hullazsákba gyömöszölve egy Burke nevén nyilvántartott Tesla csomagtartójában. Alatta egy műanyag szemeteszsákot találtak, amely az áldozat végtagjait tartalmazta. A lány bal kezének két ujját – melyek közül az egyiken Burke neve tetoválásként szerepelt – amputálták, de ezek nem kerültek elő.





The M.E. also says that her… More autopsy details have been released in the Celeste Rivas Hernandez killing following D4vd's arrest.-Multiple penetrating injuries-Amputated left ring and pinky fingers-Severely decomposed body-Head partially skeletonized, left eye absentThe M.E. also says that her… pic.twitter.com/JgsFIPOCET April 22, 2026

A nyolcoldalas bírósági beadvány szerint Burke volt az utolsó, aki a járművet vezette 2025. július 29-én, mielőtt az otthona közelében hátrahagyta azt, és koncertturnéra indult. Hetekkel később az autót egy telephelyre vontatták, ahol a munkások bomlásszagot éreztek, és értesítették a hatóságokat.

A szerdai dokumentum – amelynek másolatát a CBS News tette közzé az interneten – először tesz említést a gyilkosság indítékáról. Az ügyészek szerint Burke el akarta hallgattatni a lányt, mert az féltékennyé vált rá, és azzal fenyegetőzött, hogy tönkreteszi fellendülő zenei karrierjét a kapcsolatukról szóló terhelő információk nyilvánosságra hozatalával. Burke első stúdióalbuma éppen abban a hónapban jelent volna meg, és ekkoriban rendkívül jövedelmező reklámszerződéseket is kötött – közölte a kerületi ügyészség.

Az ügyészség állítása szerint a "pár" között szexuális kapcsolat állt fenn már a lány 11 éves kora óta. A hatóságok szexre, terhességre, abortuszra és esemény utáni tablettára utaló üzeneteket, valamint fotókat is találtak.



Him: “Delete everything… delete everything… everything… 🚨In an old stream that just resurfaced... D4vd is with 14 year old Celeste Rivas Hernandez.The stream is quickly ended by him, after she seems to expose him of "rape" 👀Her: “It’s controversial of you r@ping kids"Him: “Delete everything… delete everything… everything… pic.twitter.com/r4JGIUEeY5 April 22, 2026

A beadvány szerint 2025. április 23-án, egy nappal azután, hogy összevesztek a lány fenyegetőzése miatt, Burke egy Ubert küldött érte, majd megérkezése után halálra késelte az áldozatot. A dokumentum ezután részletezi a borzalmas intézkedéseket, amelyeket Burke a holttest megsemmisítése és eltüntetése érdekében tett. A garázsában tartott szeptemberi házkutatás során feldarabolásra utaló bizonyítékokat, vérmintákat és egy "több vágást" tartalmazó felfújható medence maradványait találták meg.

Burke 2022-ben vált híressé, miután a Fortnite-videóihoz telefonnal rögzített dalai vírusként terjedtek a TikTokon. "Romantic Homicide" című slágere segítette hozzá az Interscope Recordsszal kötött szerződéshez. 2025-ben fellépett a Coachella fesztiválon is.

"Hisszük, hogy a tényleges bizonyítékok azt fogják igazolni, hogy David Burke nem gyilkolta meg Celeste Rivas Hernandezt, és nem ő okozta a halálát" – nyilatkozta Blair Berk védőügyvéd az április 20-i vádemelésen, ahol a zenész ártatlannak vallotta magát előre kitervelt gyilkosság és egyéb vádak ügyében.