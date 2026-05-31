2026. május 31. 13:04

Mészárosék ismét kiveszik osztalékként szinte a teljes 2 milliárdos nyereséget a Fejér-B.Á.L. Zrt.-ből

2 milliárd forint adózott nyereséggel zárta 2025-öt a Fejér-B.Á.L. Zrt., Mészáros Lőrinc gyerekeinek (Ágnes, ifjabb Beatrix és ifjabb Lőrinc) építőipari cége. A vállalkozásban Mészáros Lőrincnek 10,5 százalékos részesedése van.

A tulajdonosok úgy döntöttek, hogy a nyereségből 1,98 milliárd forintot kivesznek osztalékként.

A cég eredménye valamelyest elmarad az előző évi 2,2 milliárd forintos profittól, ami szép teljesítmény ahhoz képest, hogy az árbevétele viszont jelentősen csökkent, 40 milliárd forintról 26 milliárd forintra. Az üzemi eredmény az árbevétel csökkenése mellett még javult is, 1,5 milliárd forintról 1,9 milliárd forintra. (2024-ben a pénzügyi műveletek eredménye volt sokkal kedvezőbb, mint 2025-ben.)

