Háború :: 2026. május 31. 13:19 ::

Izrael előrenyomulással folytatja a "tűzszünetet" - 26 éves csúcson a libanoni hódításaik

Az izraeli hadsereg (IDF) tovább nyomul északra Libanonban, újabb izraeli katona esett el dróntámadásban Dél-Libanonban szombat éjjel - jelentette az IDF vasárnap.

Az Askelomban élő, huszonegy éves Miháel Tjukin 2020-ban érkezett Izraelbe Ukrajnából édesanyjával, akinek egyetlen gyermeke volt. A libanoni síita Hezbollah drónjának felrobbanásakor további négy katona könnyebben megsérült.

Halálával tizenháromra emelkedett a "tűzszünet" meghirdetése óta, és huszonötre az iráni háború kezdete óta az északi fronton elesett izraeli katonák száma. Rajtuk kívül négy civil is életét vesztette a libanoni határnál.



Zsidó katonák az egykori keresztes várnál (fotó: IDF)

Szombaton este fél tizenegy körül történt a robbanás a dél-libanoni Zútr as-Sarkíja falunál, amikor az izraeli erők a Litáni folyótól északra fekvő stratégiai magaslatok elfoglalásán dolgoztak.

Azért éjjel haladtak, mert a Hezbollahnak a katonai rádió értesülése szerint eddig csak nappal irányítható optikai vezérlésű drónjai voltak, de az újabb halálos robbanás nyomán úgy vélik, hogy már beszereztek éjszakai is működő készülékeket.

A Hezbollah Dél-Libanon bonyolult terepviszonyait és a határ menti települések közelségét kihasználva alacsonyan repülő, nehezen felderíthető drónokat alkalmaz az izraeli erők, illetve Izrael területén a civil települések ellen.

Az elmúlt napokban az IDF elmélyítette libanoni műveleteit, célja a Hezbollah egységeinek északabbra szorítása, rakétaindító állásaik és infrastruktúrájuk megsemmisítése, a határ menti izraeli településekre leselkedő veszély csökkentése.

Az új hadművelet részeként vasárnap reggel bejelentették, hogy huszonhat év után ismét elfoglalták Beaufort várát Dél-Libanonban, és hadműveletet indítottak a környező térségen. Szombaton a Hezbollah is kiszélesítette támadásait, és hetek óta először rakétákat lőtt ki észak-izraeli városok, Karmiel, Cfat és Naharia felé. A nap során összesen huszonöt rakétát lőttek ki Izraelre.

Az eszkaláció miatt a Polgári Védelem tanítási szünetet, illetve távoktatást rendelt el vasárnapra és hétfőre a határ menti településeken. Emellett bezárták a tengerparti strandokat, és ismét a föld alá költöztetik a betegeket a nahariai kórházban.

A libanoni egészségügyi minisztérium szombaton azt közölte, hogy tizenhat ember halt meg és harmincnégyen megsebesültek az izraeli támadásokban.

Frissítés: A keresztesek vára 2000 után újra zsidó kézen

Utoljára 26 éve hatolt be olyan mélyen Libanonba az izraeli hadsereg, mint most – írja a Guardian . Az akció során az izraeli katonák átlépték a Litáni folyót is, amely eddig a háborús zóna egyfajta határvonalaként szolgált.

Aviháj Edri, az izraeli hadsereg szóvivője május 31-én reggel osztotta meg , hogy elfoglaltak egy stratégiai jelentőségű, a keresztes hadjáratok idején épült várat az ország déli részén. A Nabatieh város közelében található középkori építményt napokig tartó harcok és légicsapások árán sikerült bevenni. A vár utoljára 1982-től 2000-ig volt izraeli kézen, csak azután került vissza libanoni ellenőrzés alá, hogy Izrael 2000-ben kivonult az országból.

Izrael most annak ellenére nyomult előre szomszédja területén, hogy április óta tűzszünet van érvényben a felek között, és napokon belül újra tárgyalniuk kellene.

A Hezbollah mindeközben arról számolt be, hogy az elmúlt napokban számos alkalommal megütköztek az izraeli hadsereg csapataival. Szombaton hetek óta először rakétákat lőttek ki észak-izraeli városok felé, összesen huszonötöt. Két dróntámadást is magukra vállaltak, amelyek izraeli katonák mellett egy Merkava tankot is célba vettek. A dróntámadásokban egy izraeli katona vesztette életét, így az ország hadserege eddig 25 embert vesztett március óta.

Ezzel szemben Libanon egészségügyi minisztériuma azt közölte, március óta 3371 állampolgáruk halt meg a harcokban, köztük civilek is.

(MTI - 24 nyomán)