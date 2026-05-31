Anyaország :: 2026. május 31. 13:36 ::

Nem támogatja a debreceni CATL-akkugyár további bővítését a kormány

A kormány nem támogatja a debreceni CATL-akkugyár további bővítését - jelentette ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára a Debrecinernek adott interjújában.

Tárkányi Zsolt az akkugyárakkal szembeni fellépésről, a vasútfejlesztésekről és a Debrecennel kapcsolatos elképzeléseiről szóló beszélgetésben aláhúzta: a Tisza-kormány nem lesz partner abban, hogy a CATL kínai akkumulátorgyártó a meglévő debreceni első gyára mellé egy másodikat és egy harmadikat is felépítsen. "Ha rajtam, rajtunk múlt volna, akkor egyetlen akksigyár, egyetlen szennyező üzem sem jött volna Debrecenbe" - fogalmazott.

Egyúttal kitért arra is, hogy az új kabinet az eddigieknél szigorúbban fogja szabályozni az akkuipar működését, melynek részeként a hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak majd az érintett cégekre. Ebben kulcsszerep juthat a Élő Környezetért Felelős Minisztérium alá tartozó új felügyeleti hatóságnak, mely várhatóan szeptemberben lát munkához és az ipari létesítményeket fogja ellenőrizni - jegyezte meg.

Az államtitkár rámutatott: céljuk a korábban bezárt, 106-os vasútvonal mielőbbi újranyitása, amihez átfogó rekonstrukcióra van szükség. Úgy vélte, mindez néhány hónapon belül megtörténhet és távlati tervként utalt rá, hogy akár Nagyváradig is meghosszabbítanák a vonalat. Ezen kívül még ebben a ciklusban elkezdik a Nagyállomás felújítását, melyet egy új, komplex közlekedési csomóponttá alakítanának át - tájékoztatott.

Aláhúzta: "Debrecen nem az ország másik fővárosa, ahogyan a Fidesz emlegette, mindig is régióközpont volt, ilyen szerepet szánunk neki". A fővárossal partnerségre kell törekedni és olyan infrastrukturális fejlesztéseket végezni, melyek révén vasúttal akár egy óra alatt is elérhető lesz Debrecenből Budapest - tette hozzá.

(MTI)