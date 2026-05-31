"Az idegenek köztünk járnak" - amerikai kormányzati honlapon viszik el sci-fibe az illegális bevándorlás kérdését

"Földönkívüliek" elleni küzdelemként mutatja be az amerikai kormány egyik honlapja az illegális bevándorlás elleni fellépést.

A Fehér Ház hivatalos honlapjának aloldalán, az aliens.gov -on vasárnap egyebek között csillagokkal borított fekete háttéren zöld betűkkel az olvasható, hogy "az idegenek köztünk járnak". "Ugyanazokban a boltokban vásárolnak, ugyanazokba az iskolákba jártak, mint gyermekeink és látszólag átlagos emberi életet élnek. Azzal a kivétellel, hogy ők nem ide tartoznak" - áll a szövegben, amely egyfajta sci-fiként igyekszik tálalni az illegális bevándorlás amerikai kormány meglátása szerinti történetét, miszerint "milliók érkeztek a sötétség leple alatt, és ágyazták be magukat közvetlenül" az amerikai társadalomba.

A szöveg később kiemeli, hogy az idegenek esetében nem "kis zöld emberkékről" van szó, hanem illegális bevándorlók millióiról.

A honlapon található szöveg következetesen "idegenként" (alien) hivatkozik az érintettekre, ami jelenthet külföldit, de akár földönkívülit is.

Egy mellékelt térkép pedig valós időben hivatott mutatni az amerikai Bevándorlási- és Vám-végrehajtás (ICE) általi őrizetbe vételeket az Egyesült Államokban. A honlapról egy hivatkozással egy másik oldal is megnyitható, amelyen "a gyanús személyeket" közvetlenül is jelenteni lehet az ICE felé.

(MTI)