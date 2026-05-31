2026. május 31. 18:45

Cseh elnök: A kisebb nemzetek úgy érvényesülhetnek, ha összetartanak, és nem függenek a nagy nemzetektől

A kisebb nemzetek csak úgy tudnak érvényesülni, ha szorosan összetartanak, és nem fognak függeni a nagy nemzetektől - jelentette ki Petr Pavel cseh köztársasági elnök vasárnap a közép-csehországi Neratovicében.

Az államfő, aki Frantisek Palacky neves cseh történész és politikus születésének 150. évfordulója alkalmából megrendezett emlékünnepségen vett részt Neratovicében, azt mondta: az európai uniós és a NATO-tagság védi Csehországot, és segít neki a jólét megteremtésében. Hangsúlyozta az oktatásügy, valamint a tudomány fontosságát, és felszólította a kormányt, hogy a művelt társadalom megteremtését tekintse kiemelt stratégiai feladatnak.

"Országunk ereje abban rejlik, milyenek a kapcsolataink a szomszédainkkal és a hozzánk hasonló nagyságú európai országokkal, hogy ne engedjük a függőség kialakulását a nagyobbaktól, s minél többet megtartsunk az identitásunkból" - mutatott rá az elnök.

"Ez azonban nem jelenti azt - fejtette ki Petr Pavel -, hogy elzárnánk magunkat másoktól, hogy csak saját autonómiánkkal kellene foglalkoznunk egy olyan helyzetben, amikor tudjuk, hogy jelenleg számunkra a legjobb partnernek lenni nemcsak az Európai Unióban, de a NATO-ban is, mert ez az, ami nemzetünket védi, és biztosítja a nemzet jólétét is."

Az elnök felidézte Frantisek Palacky mondását, miszerint nem elég a hazafiasságról beszélni, hanem naponta tenni is kell érte valamit. Kijelentette: Frantisek Palacky tudatában volt annak, hogy a kisebb nemzetek ereje műveltségükben van. "Ha azt akarjuk, hogy nemzetként fejlődjünk, akkor a műveltséget igazi kiemelt stratégiai feladatnak kell tekinteni" - húzta alá a kormányfeladatokról beszélve a cseh államfő.

Frantisek Palacky (1798-1876) a legjelentősebb cseh történész, a cseh nemzeti megújhodás vezéralakja, akit gyakran a "nemzet atyjának" neveznek Csehországban. Általános a vélemény, hogy munkássága alapvetően meghatározta a modern cseh államiság kialakulását a 19. században. Portréja a jelenleg használatban lévő cseh ezerkoronás papírpénzen is látható.

