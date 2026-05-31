Külföld :: 2026. május 31. 16:16 ::

WHO-főigazgató: öten felépültek az ebola ritka variánsával történt fertőzésből - továbbra is dolgoznak az oltóanyagokon

Öten felépültek az ebolavírus ritka, Bundibugyo nevű variánsával történt fertőzésből - közölte vasárnap Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója a járvány sújtotta Kongói Demokratikus Köztársaság keleti felében lévő Bunia városában tett látogatása során.

"Négy embert ma engednek ki (a kórházból), egy ötödiket pedig már tegnap elbocsátották" - ismertette a WHO főigazgatója egy ebolával fertőzött betegeket kezelő új központ megnyitóján, az egyik járványgócnak számító Ituri tartomány székhelyén, Bunia városában

"Természetesen még mindig dolgozunk az oltóanyagokon és kezelésen, de ez nem azt jelenti, hogy az emberek ne tudnának felépülni az ebolából" - hangsúlyozta.

A WHO pénteken megerősítette, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaságban egy páciens meggyógyult és elhagyta a kórházat. Ez volt az első dokumentált esete annak, hogy valaki felépült e vírustörzzsel való fertőzésből a mostani járvány során. A régiót sújtó járványt a ritka Bundibugyo variáns okozza, amelyre jelenleg nincsen jóváhagyott vakcina vagy kezelés.

A rendkívül fertőző, vérzéses lázzal járó ebola felbukkanását a Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti részén május 15-én jelentették be, és a járvány gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is.

Az afrikai járványügyi központ (Africa CDC), az Afrikai Unió egészségügyi szervezete vasárnapi összesítése szerint több mint 1100 ebolagyanús esetet vizsgálnak, a kórban eddig 246-an haltak meg.

(MTI)