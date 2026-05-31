Beomlott egy illegális bánya Kínában - többen meghaltak

Beomlott egy illegálisan működtetett bánya Kína délnyugati részén, Jünnan tartományban vasárnap hajnalban, a balesetben öten életüket vesztették, egy ember pedig megsérült – jelentette a kínai állami média.

A helyi hatóságok tájékoztatása szerint hat ember rekedt a Csücsing város közigazgatási területén beomlott bánya alatt. A mentőalakulatok valamennyi érintettet kimentették és kórházba szállították. A sérültek közül öten a kórházi kezelés ellenére belehaltak sérüléseikbe, a túlélő állapota stabil, nincs életveszélyben.

A jelentések nem közölték, hogy milyen típusú bányában folyt a kitermelés.

A hatóságok vizsgálatot indítottak a baleset körülményeinek és okának feltárására.

Kínában továbbra is gyakoriak a bányabalesetek, különösen az illegális, vagy nem megfelelő biztonsági előírások mellett működő létesítményekben. Egy hete az ország elmúlt években történt legsúlyosabb szénbányászati szerencsétlenségében legkevesebb 82 ember halt meg az északi Sanhszi tartományban, ahol a hatóságok szerint a bánya üzemeltetője súlyosan megsértette a vonatkozó előírásokat.

(MTI)