Rekordszámú résztvevő teljesítette a hetedik IV. Béla Emléktúrát a Bükkben

Immár hetedik alkalommal rendeztük meg a IV. Béla Emléktúrát, ezúttal is a Hadak Útja túrasorozat részeként. Az idei esemény minden korábbi rekordot megdöntött: soha ennyi résztvevő nem vágott még neki a 20 kilométeres emléktúrának, amely a Bükk legszebb tájain vezetett végig, miközben a magyar történelem egyik legdrámaibb időszakának állított emléket - írja honlapján a HVIM.

A túrázók reggel a miskolci Majális-parkból indultak útnak. Az útvonal első jelentős állomása a Molnár-szikla volt, ahonnan lenyűgöző panoráma tárult a résztvevők elé. Innen a történelmi és természeti emlékekben egyaránt gazdag Szeleta-barlanghoz vezetett az út, majd a Zsófia-kilátónál pihenhettek meg a túrázók, ahonnan a Bükk erdőségeinek pazar látványa fogadta őket

A csapat ezután Lillafüred érintésével folytatta útját, ahol a Hámori-tó és a környező hegyvidék különleges hangulata nyújtott felejthetetlen élményt. A túra végül Bükkszentkereszten, a Lófő-tisztáson ért célba, ahol a résztvevők oklevelet vehettek át, és közösen fogyaszthattak el egy tál meleg ételt, amely láthatólag mindenki arcára elégedett mosolyt csalt.

A IV. Béla Emléktúra nem csupán sportteljesítmény, hanem lehetőség is a nagy tettek előtti főhajtásra. Az esemény a tatárjárás idején IV. Béla királyt menekítő magyar seregek és harcosok hősiességének állít emléket. A muhi csatát követően a király a Bükk rengetegében keresett menedéket, miközben katonái életüket kockáztatva biztosították számára a visszavonulás lehetőségét. Az emléktúra évről évre ezt a helytállást és áldozatvállalást idézi fel a résztvevők számára.

A HVIM – Magyar Ellenállás által hetedik alkalommal megszervezett IV. Béla Emléktúra méltó módon folytatta a hagyományt: egyszerre adott lehetőséget a fizikai teljesítményre, a Bükk természeti értékeinek felfedezésére és a magyar történelem hőseinek felidézésére. Az idei nagy létszám alapján a szervezők bíznak benne, hogy a jövő évi túra még több érdeklődőt vonz majd a Bükk hegyei közé.