Külföld :: 2026. május 31. 20:20 ::

Második világháborúból hátramaradt bomba szedett halálos áldozatokat Indonéziában

Felrobbant egy második világháborúból hátramaradt bomba vasárnap egy sűrűn lakott indonéziai településen, a detonációban öt ember meghalt, három embert pedig eltűntként tartanak nyilván - közölte a helyi rendőrség.

A robbanás a kelet-indonéziai Pápua tartományban történt. A közelben lévő épületek súlyosan megrongálódtak. Éjszakára felfüggesztették a három eltűnt utáni kutatást, attól tartva, hogy esetleg újabb robbanás történhet a helyszínen.

Japán 1942 elején rohanta le Indonéziát, és több mint három évig tartotta megszállva az országot. A világháború idejéből számos robbanószerkezet maradt hátra szerte Indonézia területén.

(MTI)