Felrobbant egy második világháborúból hátramaradt bomba vasárnap egy sűrűn lakott indonéziai településen, a detonációban öt ember meghalt, három embert pedig eltűntként tartanak nyilván - közölte a helyi rendőrség.
A robbanás a kelet-indonéziai Pápua tartományban történt. A közelben lévő épületek súlyosan megrongálódtak. Éjszakára felfüggesztették a három eltűnt utáni kutatást, attól tartva, hogy esetleg újabb robbanás történhet a helyszínen.
Japán 1942 elején rohanta le Indonéziát, és több mint három évig tartotta megszállva az országot. A világháború idejéből számos robbanószerkezet maradt hátra szerte Indonézia területén.
