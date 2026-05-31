Sport :: 2026. május 31. 17:46 ::

Szoboszlai bekerült a szezon szurkolói álomcsapatába

Szoboszlai Dominik bekerült az angol labdarúgó-bajnokság álomcsapatába, amelyet a szurkolók szavazatai alapján állítottak össze, és a honlapján tett közzé a Premier League.

A magyar válogatott csapatkapitánya egyedüliként képviseli a Liverpoolt.

A világ minden tájáról több mint 200 ezren voksoltak, a drukkerek egy 60 fős listáról választhattak.

Az álomtizenegybe a bajnok Arsenal adta a legtöbb játékost, szám szerint ötöt a kapus David Raya, valamint Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes és Declan Rice révén. A Manchester Cityből hárman, a gólkirály Erling Haaland, illetve Nico O'Reilly és Antoine Semenyo került be, rajtuk kívül pedig Bruno Fernandesszel (Machester United), Igor Thiagóval (Brentford) és Szoboszlaival áll össze a szezon legjobb együttese.

(MTI)