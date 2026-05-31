2026. május 31. 09:50

Több száz randalírozót állították elő a BL-öröm miatt Franciaországban

Több mint 130 embert előállítottak Párizsban szombat éjjel, a helyi Paris Saint-Germain csapatának a labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntőjében aratott győzelme után - közölték a francia főváros hatóságai.

A győzelmet több tízezren ünnepelték a főváros központi részében, és bár a rendre több ezer rendőr vigyázott, az ünneplés néhány helyen garázdaságba ment át. A tűzijáték-rakéták egyike miatt megsérült egy rendőr is.

A rendőrség közlése szerint 45 embert éjszakára is őrizetben tartanak.

Laurent Nunez belügyminiszter később arról számolt be, hogy országszerte 416 embert állítottak elő, ebből 283-at a párizsi agglomerációban. Összesen hét rendőr sérült meg, egyikük súlyosan a déli Agen városban.

Nunez "teljességgel elfogadhatatlannak" minősítette az ünnepléshez kapcsolódó randalírozást.

A hatóságok számításai szerint vasárnap délután százezres tömeg várja majd a győztes csapat tagjait Párizsban. Emmanuel Macron köztársasági elnök hivatala jelezte, hogy a csapatot az államfő is fogadja. A hivatal közleménye szerint az angol Arsenal ellen tizenegyesrúgásokkal aratott BL-győzelem "egyértelműen mutatja a francia labdarúgás kiválóságát, és megkoronázza a teljes klub és rajongóinak elkötelezettségét".

(MTI)