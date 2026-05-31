Külföld :: 2026. május 31. 11:23 ::

Japán védelmi miniszter: szó sincs új militarizmusról, de Kína gyors fegyverkezésére szükséges reagálni

Elutasította a "új militarizmus" vádját és Kína katonai képességeinek gyors, átláthatatlan bővítését bírálta vasárnap Koizumi Sindzsiró (Shinjiro Koizumi) Japán védelmi minisztere a szingapúri Shangri-La Párbeszéd biztonságpolitikai fórumon. A tárcavezető egyúttal hangsúlyozta, hogy Tokió továbbra is nyitott a párbeszédre Pekinggel.

Koizumi szerint Kína továbbra is magas szinten növeli védelmi kiadásait, miközben katonai fejlesztéseinek céljai és irányai nem kellően átláthatók. A japán miniszter úgy fogalmazott: Kína külpolitikai fellépése és katonai aktivitása komoly aggodalomra ad okot Japán és a nemzetközi közösség számára.

A kínai bírálatokra reagálva kijelentette: nehezen érthető, hogy Japánt nevezik militaristának, miközben nem rendelkezik nukleáris fegyverekkel vagy stratégiai bombázókkal. Hangsúlyozta, hogy országa a második világháború óta következetesen tiszteletben tartja a nemzetközi jogot és az ENSZ Alapokmányát.

A japán-kínai kapcsolatok az utóbbi évek mélypontjára jutottak, miután Takaicsi Szanai (Sanae Takaichi) japán miniszterelnök tavaly novemberben úgy nyilatkozott, hogy egy esetleges kínai támadás Tajvan ellen japán katonai válaszlépéseket is kiválthat. Peking saját területének tekinti a szigetet.

Koizumi sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a fórumon nem találkozhatott kínai kollégájával, Tung Csünnel (Dong Jun), aki immár második egymást követő évben maradt távol a rendezvénytől. A japán miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Tokió továbbra is elkötelezett a kommunikáció fenntartása mellett Kínával és más érintett országokkal a térség békéje és stabilitása érdekében.

Beszédében a védelmi miniszter a regionális biztonsági környezet romlására is figyelmeztetett. Szerinte egyre nehezebb elválasztani a békeidőt a válsághelyzetektől, miközben fokozódik a versengés a kibertérben, a világűrben és az információs térben. Ennek megfelelően Japán tovább fejleszti katonai képességeit, különösen a mesterséges intelligencia, a pilóta nélküli rendszerek, a kiberhadviselés és az űrtechnológia területén.

Koizumi kiemelte az Egyesült Államokkal, Ausztráliával, a Fülöp-szigetekkel, Nagy-Britanniával és a délkelet-ázsiai országokkal folytatott biztonsági együttműködés jelentőségét. Emlékeztetett arra is, hogy Japán áprilisban évtizedek óta a legjelentősebb reformot hajtotta végre fegyverexport-szabályozásában, megnyitva az utat hadihajók, rakéták és más védelmi eszközök exportja előtt. A miniszter szerint a térség elrettentő erejét az egység erősíti, míg a megosztottság gyengíti.

(MTI)