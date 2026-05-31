5100 liter bölénygulyással ünnepelték a városalapítás 420. évfordulóját Nagyszalontán

Guinness-rekordkísérlettel, 5100 liter, bölényhúsból készült gulyással ünnepelték a városalapítás 420. évfordulóját Nagyszalontán. A rekordkísérlettel a partiumi város idegenforgalmát fejlesztenék – közölte Török László polgármester a Krónika.ro portálnak nyilatkozva.

A Bihar megyei kisvárosban a hétvégén háromnapos rendezvénysorozattal emlékeztek arra, hogy Bocskai István fejedelem 1606-ban 300 hajdút telepített Nagyszalontára, és ezáltal a település városi rangot kapott. A 18 ezer lakosú telepüésen a hétvégén kulturális és sporteseményekkel, koncertekkel ünnepeltek.

A református templomban tartott vasárnapi hálaadó istentiszteleten Török László polgármester díszpolgári címet adományozott Mikló Ferenc nyugalmazott esperesnek, egykori nagyszalontai lelkipásztornak a helyi magyarságért végzett elkötelezett munkájáért, közösségépítő tevékenységéért.

A rendezvények közül kiemelkedett a város újabb világrekord-kísérlete. A hajdúváros két évtizede tartja a gulyásfőzés rekordját, vasárnap pedig újabb Guinness-rekordot próbált felállítani azzal, hogy elkészítették a legnagyobb mennyiségű, egyetlen bográcsban főzött, bölényhúsból készült gulyást.

A városi park főbejáratánál felállított óriási üstben 5100 liter bölénygulyást főztek, melyet 10 ezer adagban osztottak szét a nagyszámú érdeklődőnek. A gulyásból egy 5 lejes (337 forint) képeslap megvásárlása után fogyaszthatott bárki.

Török László elmondta: a befolyt összegből turisztikai kisvonatot szeretne vásárolni a város önkormányzata, ezáltal fejlesztve az idegenforgalmat.

A gulyáshoz az alapanyagot a város határában található, osztrák társaság által működtetett bölényfarm szolgáltatta, mely Európa legnagyobb bölényfarmja. Az étel elkészítéséhez 990 kilogramm bölényhúst, 1500 kilogramm burgonyát, 200 kilogramm répát, 500 kilogramm hagymát és 10 kilogramm petrezselyemzöldet használtak.

(MTI)