Külföld, Háború :: 2026. május 31. 22:30 ::

Stílusváltást szeretne az iráni elnök, de nem biztos, hogy ez a Forradalmi Gárdának tetszeni fog

Maszúd Pezeskján iráni elnök az Iszlám Köztársaság vezetési stílusának alapvető megváltoztatását szorgalmazta vasárnap.

Pezeskján az iráni Forradalmi Gárdához közel álló Fársz hírügynökségnek nyilatkozva úgy fogalmazott, az ország vezetése nem állhat vezetők és tisztségviselők korlátozott számú csoportjából, abba be kell vonni a különböző társadalmi rétegeket, a gazdasági és a tudományos élet képviselőit, valamint a lakosságot is.

Pezeskján reformorientált politikusnak számít, követelései szembe mennek az Iszlám Köztársaság hatalmi struktúrájával. Az ország kulcspozícióiból többet is a Forradalmi Gárdához szorosan fűződő személyek töltenek be évtizedek óta.

Az elnök arra is kitért, hogy minél őszintébben beszélnek a lakossághoz és vonják be a döntéshozatali folyamatba, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy sikeresen meg tudnak birkózni a kihívásokkal. Hangsúlyozta, hogy amikor az emberek vészhelyzetekkel kénytelenek szembesülni, akkor a döntéshozóknak is az ő oldalukra kell állniuk, törekedve a problémák megoldására.

Pezeskján hivatala vasárnap cáfolta azokat az értesüléseket, miszerint az elnök benyújtotta volna lemondását Modzstaba Hameneinél, Irán legfőbb politikai és vallási vezetőjénél. A hivatal által kiadott közlemény szerint Pezeskján "nem hagy fel a nép szolgálatával".

Az iráni elnök egyben újfent energiatakarékosságra szólította fel az iráni lakosságot. Mint mondta, ha nem sikerül az áram, gáz és más energiahordozók fogyasztását csökkenteni, az hatással lehet az ország ipari termelésére. Hazája Egyesült Államokkal és Izraellel fennálló konfliktusával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a társadalomnak tudatában kell lennie a valósággal, valamint az ellenállás követelményeivel és költségeivel.

(MTI)