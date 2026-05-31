Magyar Péter gyermeknapra is Karmelita-látogatást szervez

Gyermeknap alkalmából 500 gyermeket és kísérőjüket látják vendégül a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban - közölte a miniszterelnök vasárnap közösségi oldalán.

Magyar Péter bejegyzése szerint a meghívott gyermekek a gyermekvédelemből és hátrányos helyzetű és kárpátaljai családokból érkeznek. Közülük sokan speciális nevelésű igényűek, fogyatékossággal élők vagy éppen transzplantáción átesettek. Valamennyiüket kreatív és zenei programokkal, bábelőadással, kiállítással, arcfestéssel, rajzversennyel és finomságokkal várják - tette hozzá.

A Karmelitában minden csoportot múzeumpedagógusok fogadnak, akik az adott korosztálynak megfelelő, rövid ismertetőt tartanak az épületről, miközben körbevezetik őket a termekben. A program részeként a gyermekek megtekinthetik a Karmelita teraszát is. Ezt követően a rendezvényteremben mintegy 15 perces orgonabemutatón vesznek részt, majd egy ugyancsak körülbelül negyedórás népzenei program következik, amelyhez a gyermekek tánccal is csatlakozhatnak. Minden turnus programját közös ebéd zárja - tájékoztatott.

Jelezte: a gyermekek körülbelül egy órát töltenek a Karmelita épületében, majd a program a Szociális és Családügyi Minisztériumban folytatódik.

(MTI)