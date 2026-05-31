Háború :: 2026. május 31. 15:04 ::

Orosz védelmi tárca: a reaktortértől nem messze csapódott be az ukrán drón a zaporizzsjai atomerőmű

A reaktortértől tíz méterre lévő gépház homlokzatában keletkeztek károk a zaporizzsjai atomerőmű hatodik blokkjának északi oldalára szombaton mért dróncsapás következtében - közölte vasárnap az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint személyi sérülés nem történt, az atomerőmű rendes üzemmódban működik tovább. Mihail Uljanov, Oroszország állandó képviselője a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnél (NAÜ) vasárnap Bécsben közölte, hogy a szervezet szakértői tanulmányozzák a pilóta nélküli repülőszerkezet roncsait.

Vasárnap dróntámadás érte zaporizzsjai atomerőmű szállítási részlegét. A létesítmény sajtószolgálata szerint hat autóbusz és két mikrobusz megsemmisült.

Több más régióból is jelentettek a helyi hatóságok vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. Rosztov megyében pilóta nélküli repülőszerkezet lehulló darabjai felgyújtottak egy üzemanyagraktárt Matvejev Kurgan községben, ahol szükségállapotot vezettek be, Szaratovban pedig kigyulladt "a polgári infrastruktúra egy objektuma", amely sajtójelentések szerint a helyi olajfinomító. A kirovi régió Urzsumi járásában tűz keletkezett egy hivatalosan meg nem nevezett üzemben.

Mihail Razvozzsajev, Szevasztopol kormányzója bejelentette, hogy a városban vasárnap csak utalványra árusítják a 92-es és a 95-ös oktánszámú benzint. Indoklása szerint az intézkedés "összefüggésben áll a biztonsági intézkedések megerősítésének és azon logisztikai útvonalak optimalizálásának szükségességével, amelyeken keresztül az üzemanyagot Szevasztopolba szállítják".

Razvozzsajev szerint a mentők, a rendőrség, a katasztrófavédelem, a tűzoltóság, a tömegközlekedés és a közüzemi vállalatok járművei továbbra is a megszokott módon tankolhatnak. Az orosz Fekete-tengeri flotta fő kikötővárosában továbbra is húszliteres fogyasztási korlátozás van is érvényben, és vasárnaptól megtiltották a kannába való árúsítást. A kormányzó arra kérte a helyi lakosokat, hogy a személyautók helyett használják a tömegközlekedést, amelynek járatait sűrítették.

Szevasztopolban logisztikai okokra hivatkozva május 22-én vezettek be korlátozásokat az üzemanyag-eladásban. 95-ös benzint a Krímben május 29-től egy személy napi húsz litert vehet.

A Heszon megyei Szkladovszk közelében dróntámadás ért egy távolsági autóbuszt, egy nő megsebesült.

A vasárnapi hadijelentés szerint az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és mintegy 1400 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel nagy hatótávolságú drónok összeszerelésének és indításának helyszíneit, valamint üzemanyagtárolókat, katonai célokra használt energetikai objektumokat, 11 páncélozott harcjárművet, egy rakéta-sorozatvetőt, négy irányított légibombát, két HIMARS-rakétát, továbbá 405 repülőgép típusú drónt.

(MTI)

