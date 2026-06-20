Anyaország :: 2026. június 20. 20:40 ::

Mégsem nyújtják be jövő héten a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalról szóló javaslatot

Mégsem nyújtják be a jövő héten a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalról szóló javaslatot a parlamentnek, helyette társadalmi egyeztetésre bocsátják a jogszabálytervezetet – számolt be Magyar Péter miniszterelnök az RTL Híradónak a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján. Miután számtalan észrevétel érkezett a javaslatra, így csak a társadalmi egyeztetés után kerül a parlament elé - írja a Mandiner.

Nagyon remélem, hogy szeptember elején fel tud állni maga a hivatal – fogalmazott Magyar Péter.

A miniszterelnök néhány napja még azt hangsúlyozta, sor kerül a javaslat benyújtására, ám időközben változás történt. Mint ismert, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt húsz év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. „A közpénz visszanyeri közpénz jellegét” – írta a kormányfő.

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter azért indítványozta a rendkívüli parlamenti ülés összehívását június 22-re és 23-ra, hogy szavazhassanak a Magyarország európai uniós forrásokhoz való hozzáférése miatt szükséges törvényjavaslatokról. Ezek között szerepel több felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú javaslat, a "gyűlöletkeltésre" alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat, illetve a médiatörvényről szóló javaslat is.