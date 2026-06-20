Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. június 20. 20:15 ::

Így van ez, amikor a liberálglobalisták kerülnek hatalomra: buzizászlókkal ékesítették fel az Erzsébet hidat

Buzizászlókkal, haladóbbak kedvéért "interszexeket is magában foglaló Progress Pride-zászlókkal” díszítette fel az Erzsébet hidat a főváros - saját ízlésének megfelelően. A jövő héten tartandó buzivonaglás előtt kívánnak így is tisztelegni. A Mi Hazánk az alábbi közleménnyel reagált a haladárok provokációjára.

Kezdődik... Budapest, Erzsébet híd, ma.

Így van ez, amikor a liberálglobalisták kerülnek hatalomra. És mondhat bárki bármit, a Gallup Intézet kutatása szerint az USA-ban a Z generációban (1997–2006 körül születettek) már meghaladja a 23%-ot azoknak a fiataloknak az aránya, akik magukat a folyamatosan újabb betűvel gyarapodó LMBTQIstb-közösséghez tartozónak vallják magukat.

A minden csatornán zajló érzékenyítés megteszi a hatását. Immáron Magyarországon is.

És miközben ma már legalább 3-400 ezer magyar pár küzd a meddőséggel, Magyar Péter nem bennük gondolkozik, hanem az azonos nemű pároknak akar lehetőséget adni az örökbefogadásra. Mögötte pedig ott ül a Parlamentben Bódis Krisztina, a Csipkejózsika mesekönyv szerzője.

Ehhez a Mi Hazánknak lesz néhány szava, mert minden felnőtt, kölcsönös beleegyezéssel olyan szexuális életet él, amilyet akar, de el a kezekkel a gyermekektől!