Külföld :: 2026. június 20. 21:46 ::

Egymilliárd dollárt meghaladó csalásért elítélt négert szállítottak vissza az Egyesült Államokba

Ázsiai letartóztatása után már az Egyesült Államokban van az 1,2 milliárd dolláros egészségbiztosítási csalásért elítélt Herbert Leon Kimble – jelentette be Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója.

A nyomozati hatóság vezetőjének közösségi médiában megjelent pénteki közleménye szerint a 2024 óta szökésben lévő férfit a Fülöp-szigeteken vették őrizetbe.



Herbert Leon Kimble körözési képe(i)

Herbert Leon Kimble a bírósági ítélethirdetés elől távozott külföldre két évvel ezelőtt. A férfi az eljárás során, 2019-ben elismerte bűnösségét a 2014 és 2019 között bűnszervezetben elkövetett társadalombiztosítási csalásban, ami elsősorban idős emberek rovására, a szövetségi egészségbiztosítási rendszerrel, a Medicare-rel való visszaéléseket jelentett 1,2 milliárd dollár értékben.

Kimble kiemelt helyen szerepelt az amerikai szövetségi hatóságok által a közelmúltban létrehozott, csalás miatt leginkább keresett személyek körözési listáján (Most Wanted Fraudsters).

(MTI)