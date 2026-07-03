Külföld :: 2026. július 3. 09:37 ::

Éjszakai szesztilalmat vezethetnek be Splitben a rendbontások miatt

Éjszakai alkoholárusítási tilalmat vezetne be Horvátország második legnagyobb városa, Split önkormányzata a nyári turistaszezonban a belvárosban rendszeressé váló rendbontások miatt - írta csütörtökön az Index.hr című horvát hírportál.

A javaslat szerint június 1. és szeptember 15. között este 9 órától reggel 6-ig tilos lenne alkoholt árusítani a város területén. A korlátozás az üzletek nyitvatartását nem érintené, csak kizárólag az alkoholos italok eladását.

A tilalom valamennyi értékesítési helyre vonatkozna, így a szupermarketekre, kisboltokra, kioszkokra, benzinkutakra, piaci standokra, italautomatákra és az üzleten kívüli árusítás egyéb formáira is.

A városvezetés a közrend védelmével, a lakók életminőségének javításával, valamint a kulturális örökség és a környezet megóvásával indokolta az intézkedést.

A spliti lakosok szerint a nyári éjszakákon rendszeres a hangoskodás, a dulakodás, a közterületi vizelés, és gyakran előfordul, hogy részeg turisták házak bejáratában vagy az utcán alszanak.

A Split-Dalmát megyei sürgősségi szolgálat adatai szerint júniusban több mint ötven esetben riasztották őket közterületen tartózkodó ittas emberekhez. A horvát sajtó szerint az esetek többségében fiatal külföldi turistákról volt szó.

A szabályok betartását az állami felügyelet és más illetékes hatóságok ellenőriznék. Az alkoholárusítási tilalom megsértéséért az értékesítőkre szabhatnának ki bírságot: jogi személyek esetében 5000 és csaknem 40 ezer euró közötti, a felelős személyek és magánszemélyek esetében 2000 és 6630 euró közötti, az egyéni vállalkozók esetében pedig 5000 és 13 270 euró közötti büntetést.

A tervezet társadalmi egyeztetése július 27-ig tart. Ezt követően a város összegzi a beérkezett észrevételeket, majd dönt a javaslatról. Elfogadása esetén a korlátozás augusztusban léphet életbe.

A horvát tengerpart több más városában is hasonló intézkedéseket terveznek. Zára (Zadar) már jelezte, hogy korlátozná az alkoholárusítást, Makarska és Hvar pedig szintén szigorításra készül.

(MTI)