Visszaesett az elektromos járművek eladása Oroszországban

Oroszországban 1082 új elektromos járművet adtak el augusztusban, ami 17 százalékkal elmarad az egy évvel korábbitól és 14 százalékkal kevesebb a júliusinál - áll az Avtostat orosz elemzői intézet jelentésében.

A kínai Zeekr megőrizte vezető szerepét az új elektromos járművek eladásában, augusztusban 275 darabot adtak el belőle. A második helyen az orosz Evolute márka állt 149 darabbal. Ennél kevesebbet adtak el olyan márkákból, mint a kínai Avatr, a kínai közreműködéssel Oroszországban gyártott Amberauto, a kínai BYD és a Moszkvics.

A modellek között a Zeekr 001 vezetett 134 eladott járművel. Ezt az Avatr 11 követte 107 járművel, majd az Evolute i-Pro 94 járművel és az Amberauto A5 90 járművel. Az első ötöt a Moszkvics 3e zárta 88 eladott járművel.

Oroszországban 6700 új elektromos járművet adtak el az idei első nyolc hónapban, 47 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban.

(MTI)