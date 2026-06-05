A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) kitiltotta a vuvuzela nevű dél-afrikai kürtöt a jövő héten kezdődő világbajnokság stadionjaiból.
A hosszú műanyag csőből készült vuvuzela a 2010-es dél-afrikai világbajnokságon vált ismertté, ugyanakkor monoton, zümmögő hangja - amely leginkább egy méhrajra hasonlított - miatt a bírálatok kereszttüzébe került.
A FIFA a vuvuzelák mellett a sípokat, a légkürtöket, és egyéb túlzottan hangos zajkeltő eszközöket, továbbá a lézersugarakat is kitiltotta az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő torna 16 helyszínéről.
Tilos továbbá a meztelenkedés, a magatartási kódex pedig kimondja, hogy a testfestés és a tetoválás nem minősül ruházatnak.
A FIFA korábban biztonsági okokra hivatkozva megtiltotta a műanyag vizes palackok bevitelét.
A szabályokat megszegő nézőktől megtagadhatják a belépést, vagy eltávolíthatják őket a stadionból.
A torna jövő csütörtökön kezdődik és július 19-ig tart.
(MTI)