Sport :: 2026. június 5. 09:43 ::

Kitiltották a vuvuzelákat és a lézersugarakat a foci-vb-ről

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) kitiltotta a vuvuzela nevű dél-afrikai kürtöt a jövő héten kezdődő világbajnokság stadionjaiból.

A hosszú műanyag csőből készült vuvuzela a 2010-es dél-afrikai világbajnokságon vált ismertté, ugyanakkor monoton, zümmögő hangja - amely leginkább egy méhrajra hasonlított - miatt a bírálatok kereszttüzébe került.

A FIFA a vuvuzelák mellett a sípokat, a légkürtöket, és egyéb túlzottan hangos zajkeltő eszközöket, továbbá a lézersugarakat is kitiltotta az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő torna 16 helyszínéről.

Tilos továbbá a meztelenkedés, a magatartási kódex pedig kimondja, hogy a testfestés és a tetoválás nem minősül ruházatnak.

A FIFA korábban biztonsági okokra hivatkozva megtiltotta a műanyag vizes palackok bevitelét.

A szabályokat megszegő nézőktől megtagadhatják a belépést, vagy eltávolíthatják őket a stadionból.

A torna jövő csütörtökön kezdődik és július 19-ig tart.

(MTI)