2025. október 11. 07:57

Újabb személyzet nélküli boltok kialakítását tervezi a Coop Szeged - cigánykodást figyelő okoskamerákkal

Az első magyarországi hibrid okosbolt tavaszi megnyitásának kedvező tapasztalatai alapján már újabb egységek automatizálását is tervezi a Laurel Kft. technológiájával a Coop Szeged Zrt. - közölték a cégek az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint a két cég együttműködésével elindult szegedi üzletben négy és fél hónap alatt már 8500-an vásároltak az éjszakai, automata rendszerben, és az egész naposra kiterjesztett nyitvatartással járó jelentős forgalomtöbblet dacára nem nőtt meg a leltárhiány. A mesterséges intelligenciával támogatott rendszer három lopási kísérletet is leleplezett.



Kép: HVG

A közlemény idézi Bessenyei István, a fejlesztéseket végző Laurel Kft. alapító-tulajdonosát, aki kifejtette, a 247 Shop megoldás egyik központi eleme a Veesion mesterséges intelligenciával támogatott kamerarendszer, amely az arcok azonosítása nélkül elemzi a vásárlói mozgásokat, és azonnal jelzi a távoli diszpécserszolgálatnak a gyanús viselkedést, gesztusokat - például, ha valaki a táskájába rejti az árut, vagy a boltban fogyasztja el a terméket.

Ezek az automatikus riasztások jelentősen megkönnyítik az egyszerre több kamerát figyelő távfelügyelet dolgát, de az utólagos bizonyítást is segíti, hogy gyorsan kiderül, mikor, hol és hogyan történt a lopás. Így a személyzet nélküli működés lényegében kisebb kockázatot jelent, mint a hagyományos - tette hozzá.



Kép: Coop

Kelemen János, a Coop Szeged Zrt. vezérigazgatója kifejtette, az új típusú bolt az indulás óta stabilan, a várakozások felett teljesít, és a mesterséges intelligencia működése is minden szempontból bevált.

A Coop Szeged Zrt. Szent István téri üzletében május óta napközben hagyományos kiszolgálással, a normál nyitvatartási időn kívül pedig teljesen automata üzemmódban, személyzet nélkül várják a vásárlókat. A személyzet nélküli üzemmódban a bolt egy telefonos alkalmazással használható. A 150 négyzetméteres eladóterű üzletben 4 ezer árucikket biztosítanak a vevőknek.

A Coop Szeged Zrt. 1999. november 30-án alapították, a korábban több mint 50 évig működő Dél-Tisza menti ÁFÉSZ tevékenységét vette át. Az országosan működő Coop-lánc tagjaként Csongrád-Csanád vármegyében 23 településen 41 üzletet működtet, élelmiszer-, napicikk-kereskedelmen túl papír-írószer és játék-kiskereskedelemmel, valamint vendéglátással, illetve ingatlan-bérbeadással is foglalkozik.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a csaknem ötszáz alkalmazottat foglalkoztató vállalkozás értékesítésből származó nettó árbevétele tavaly 14,35 milliárd forint volt, ami 9 százalékkal haladta meg az előző évit. A cég 2023-ban 363 millió, tavaly 431 millió forint adózott eredményt ért el.

(MTI)