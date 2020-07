Még pár Lewis Hamilton-féle akció, és a Forma-1 nevű versenysportról végérvényesen a térdeplés-hiszti fog mindig eszembe jutni. A "brit" versenyző olyan elszántsággal vetette bele magát a "rasszizmus elleni küzdelembe", hogy lassan túlteljesíti azokat a politikusokat, akik a sokszínűség oltárán naponta feláldozzák az európai kultúra szerény maradékát.

Hamilton kicsit olyan, mint a 300%-os termelést kitűző korabeli kommunisták, akiknek még az sem volt elég, ha a "fasizmus elleni harc jegyében" az egész bányát kitermelted egyetlen nap alatt. Így születhetett meg az a szürreális hír is, miszerint a néger versenyző "kínosnak titulálta" a Magyar Nagydíj előtt történteket (a versenyt múlt hét vasárnap rendezték meg). Az elmúlt hetekhez hasonlóan itt is térdepeltetni szeretett volna mindenkit, aki csak él és mozog, ám többen elkéstek a "ceremóniáról" (azért ez elég beszédes), vagy éppenséggel ugyanúgy nem térdeltek le, mint korábban. Beszédes az is, hogy a Magyar Nagydíjon már csak a boxutcában lehetett "harcolni a rasszizmus ellen", magyarul a rajtrácsról száműzve lett a majomkodás a garázsokhoz. Ezt követően jó BLM-támogató módjára Hamilton több platformon is elégedetlenkedett, vagy éppen versenyzőtársát szapulta , amiért az "háttérbe akarja szorítani a rasszizmus elleni kiállást". „Szerintem a továbbiakat szem előtt tartva beszélnünk kell a Forma-1-gyel a ceremóniát illetően. Jobb munkát kell végezniük” – deklarálta a "rasszizmus elleni internacionális harc" következő haditervét a néger pilóta.