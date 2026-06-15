Háború :: 2026. június 15. 16:08 ::

Lezuhant egy orosz Tu-22M3-as hadászati bombázó

Leszállás közben balesetet szenvedett egy Tu-22M3-as repülőgép irkutszki régióban, a legénység katapultált - közölte hétfőn az orosz védelmi minisztérium.

Egy tervezett gyakorlórepülés során az irkutszki régióban, leszállás közben baleset történt hétfőn egy Tu-22M3-as repülőgéppel. A legénység katapultált. A pilóták életét és egészségét nem fenyegeti veszély. A földön nem keletkezett kár - áll a közleményben.

A repülőgép hadfelszerelés nélkül repült. Lezuhanásának körülményeit a légierő főparancsnokságának bizottsága vizsgálja.





The cause of the crash is under investigation. A long-range supersonic missile carrier-bomber Tu-22M3 crashed in the area of Svirsk, Irkutsk region, Russia. The crew managed to eject.The cause of the crash is under investigation. pic.twitter.com/P7n0BIxIY3 June 15, 2026

A Tu-22M3-as szuperszonikus, változtatható szárnyállású, nagy hatótávolságú hadászati bombázó repülőgép.

(MTI nyomán)