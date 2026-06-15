Anyaország :: 2026. június 15. 17:08 ::

A vitnyédi táborról vitáztak az Országgyűlésben

A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött az Országgyűlés hétfői ülése; Magyar Péter arról beszélt, hogy az Orbán-kormány megvezette a magyarokat a vitnyédi táborral kapcsolatban.

Magyar Péter hangsúlyozta: az egész Orbán-kormány, a vezető fideszes politikusok tudták, hogy miként verik át a magyarokat a vitnyédi táborral: részletesen megtervezték, döntöttek róla, elkezdték költeni rá az adófizetők pénzét. Kiemelte: korábban kárpátaljai menekülteket szállásoltak el Vitnyéd-Csermajor táborában, de aztán arra adtak utasítást, hogy a hatóságok dobják ki a magyar menekülteket, hogy aztán 500 migránst tudjanak behozni ide. "Mind megvezették a magyarokat" - fogalmazott. Magyar Péter kiemelte, Gulyás Gergely azt mondta, hogy az egész táborépítés csak egy trükk volt, az EU-t akarta megvezetni az előző kormány, de a Fidesz frakcióvezetője nem emlékezett, hogy "korábban mit hazudott": 2024 szeptemberében ugyanis még arról beszélt, hogy nyári diáktábor épül Csermajorban.

A kormányfő arról is beszélt, a migrációs paktum határidő előtti alkalmazásáról tárgyalt az Orbán-kormány 2024 nyarán.

Mi Hazánk: konkrét válaszokat várnak az emberek a migráció ügyében

Toroczkai László (Mi Hazánk) megköszönte a miniszterelnöknek, hogy felhozta a vitnyédi migránstábor ügyét és korrektnek nevezte felszólalását abban a tekintetben, hogy elismerte, a Mi Hazánknak is volt szerepe annak, hogy a tábor végül nem valósult meg. Felidézte, hogy a Mi Hazánk volt az egyetlen párt, amely tüntetett a helyszínen, de úgy értékelt: végső soron a helyiek ellenállása, a civil kurázsi akadályozta meg a tábor felépülését. Arra is emlékeztetett: amikor a parlamentben kérték számon a vitnyédi tábor ügyében a Fidesz-KDNP kormány képviselőit, akkor belehazudtak a szemükbe. Szerinte azonban magyar emberek most már arra várnak konkrét válaszokat, hogy Tisza-kormány kormány mit tesz majd a migráció ügyében, miután június 12-én életbe lépett az európai uniós migrációs paktum. A kormányfőtől arra várt választ: ha most elfognak a déli határkerítésnél betörő illegális migránst, akkor továbbra is vissza lehet-e küldeni a határ másik oldalára, vagy Magyarországon kell már lefolytatni a vele szembeni eljárást.

KDNP: komolytalanok a miniszterelnök vádjai

"Kettőt és erősebbet!" - reagált a kormányfő felszólalására Rétvári Bence (KDNP), aki komolytalannak és a nevetségesnek nevezte a miniszterelnök vádjait, hogy a Fidesz-KDNP migrációpárti lenne.

A Fidesz-KDNP nem migránstábort épített, hanem déli határkerítést, és menekülttáborokat zárt be - jelentette ki. Hozzátette: a korábbi kormány elutasította az uniós migrációs paktumot, éppen azért, mert annak alapján az EU területén kell lefolytatni az illegális migránsokkal kapcsolatos eljárásokat. A miniszterelnöknek azt ajánlotta: ahány migránst talál a Vitnyéd-Csermajorban, annyi szotyis túró rudit kap tőle a világbajnokság ideje alatt. Egyet sem fog találni, nincsenek ott migránsok, azért nincsenek, mert a déli határkerítés védi Magyarországot - hangsúlyozta. Szerinte az előző kormány következetesen vitte a migrációt elutasító politikát, ezért fizet Magyarország napi egymillió eurós bírságot.

A miniszterelnököt azzal vádolta, hogy "hazugságvárat" épít ebben az ügyben, és hogy valójában arra készül, hogy bele fog menni migrációs paktumba. Mi ezt nem fogjuk hagyni - közölte.

Fidesz: az Országgyűlés megtévesztése, amit a miniszterelnök állít

Gulyás Gergely (Fidesz) szerint az a téma, amit a kormányfő felhozott, arra bizonyíték, hogy Magyarország az elmúlt években nemcsak elutasította egyértelműen a migrációt, hanem mindent megtett annak érdekében, hogy ne kelljen napi egymillió eurós bírságot fizetni. Felidézte az EU luxemburgi bíróságának ítéletét, amely arról szólt, hogy a tranzitzónák működtetése nem összeegyeztethető az uniós joggal, majd napi egymillió euróra bírságolták Magyarországot. Magyar Péter nem azt mondja, hogy az eljárás felháborító, brutális, elfogadhatatlan a kettős mérce és ennek az ország az elszenvedője, hanem szószegéssel vádolja kormányt - közölte.

A tábor iskolai oktatás helyszíne lesz, és itt olyan állapotok voltak, hogy ettől függetlenül is szükséges lett volna felújítani. Azt mondta, a korábbi bevezetés lehetősége a tranzitzónára vonatkozott, ha a kormány most azt javasolná, hogy ezt vezessék be, akkor azt támogatni fogják. Ezt a migrációs paktumra vonatkoztatni, és korábbi bevezetéssel vádolni az előző kormányt valótlanság, az Országgyűlés megtévesztése. Azt kérte, nyilatkozzon, támogatja-e az az országgyűlési határozatot, amely szerint a migrációs paktumot nem hajtják végre, illetve arról, hogy magyar vagy uniós jogszabályokat alkalmaznak.

Tisza: vizsgálóbizottság tekintse át a migrációs döntéseket!

Strompová Viktóra (Tisza) szerint a valósághoz semmi köze nem volt annak, amit fideszes politikusok hajtogattak, hogy nem épül Vitnyéden migránstábor. Nem elég, hogy a magyar emberek szemébe hazudtak, de kiköltöztették a tábor területéről a kárpátaljai magyar családokat. Nagy részük Kapuvár környékén méltatlan körülmények között él mind a mai napig. Hány és hány ilyen eset van még, amiről azt mondták, hogy fehér, de kiderül, hogy fekete? Vannak még fideszes szavazók, akik bármit el tudnak hinni? - kérdezte.

Azt mondta a kormánypárti képviselőknek, hogy foglalkozzanak érdemi dolgokkal, menjenek ki a választópolgárok közé, ismerjék meg a valós helyzetüket. Kitért arra, hogy vizsgálóbizottság felállítását javasolják, amely azt vizsgálná, hogy hány és milyen nemzetiségű embercsempészt ítéltek el, és hányat engedtek szabadon, és kik döntöttek arról, hogy az európai bíróság ítéletét nem hajtják végre, valamint az Orbán-kormány milyen forrásból és mennyit költött a migrációellenes kampányra.

Frissítés: "Gulyás Gergelyt nem zavarják a tények"

Magyar Péter miniszterelnök kijelentette: teljesen egyértelműek az általa bemutatott kormányzati dokumentumok, leírták bennük, hogy tábort építenek Vitnyéden, és az mennyibe kerül, de a Fidesz még most is azt hazudja, hogy iskolát akartak építeni. Botrányos, ahogy belehazudnak az emberek szemébe - mondta.

Közölte: úgy tűnik, Gulyás Gergely Fidesz-frakcióvezetőt nem zavarják a tények. Azt kérdezte tőle, hogy valóban az Orbán-kormány üléseinek jegyzőkönyveiről volt-e szó, ők használták-e a migránstábor szót, ők terveztek-e 5 milliárd forint közpénzt költeni erre, és ők zavarták-e el az embereket biztonságiakkal.

Azt is tudakolta Gulyás Gergelytől, hogy miután sokat beszél a külhoni magyarok megsegítéséről, hogyan tudott olyan döntésre szavazni, miszerint a Vitnyéden tartózkodó kárpátaljaikat dobják ki. A kereszténydemokrata Fidesz-kormány úgy döntött, kidobja a kárpátaljai magyar menekülteket Vitnyédről, hogy migránstábort hozzon létre - közölte.

Kitért arra, mindenki látta a jegyzőkönyveket és hallotta a hazugságokat, de továbbra is kérdés, hogy akkor most iskola épült Vitnyéden, vagy csak trükköztek az EU megtévesztésére. Sikerült átverni az EU-t? - firtatta.

Azt is kérdezte, miért engedtek ki embercsempészeket a börtönből.

Magyar Péter kijelentette: nem hajtják végre jelen formájában a migrációs paktumot, erről a visegrádi partnerekkel is egyeztetni fog.

Személyes érintettség miatt kértek szót fideszes képviselők

Gyopáros Alpár (Fidesz), aki személyes érintettség miatt kért szót, arról beszélt, hogy a helyiek kérték a vitnyédi menekülttábor bezárását, mert az ott elszállásolt ukrajnai menekültek rövid időn belül lelakták az épületeket. A következő kérése az volt a helyieknek, hogy mentsék meg az ingatlant, ezért elkezdődött a felújítás - tette hozzá. Elmondta, az öregdiákok kérték, hogy oktatási célra használják az épületegyüttest.

A szintén személyes érintettség okán felszólaló Balla György (Fidesz) azt javasolta a miniszterelnöknek, menjenek le Vitnyédre, és ha ott van migráns, akkor lemond.

Közölte, ha a miniszterelnöknek bűncselekmény jutott a tudomására, már régen feljelentést kellett volna tennie, vagy különben megszegte azon esküjét, hogy a törvényeket megtartja és megtartatja. Addig ne vádoljon senkit, amíg nincs bizonyítéka - hangoztatta, jelezve, ha mégis így történik, a kormányfő fog hamis vád miatt bíróság elé kerülni.

Gulyás Gergely (Fidesz), aki szintén személyes érintettség miatt szólalt fel, azt mondta, az embercsempészeket kiutasították az országból, mivel túlterheltek voltak a börtönökben, és aki nem hagyta el az országot, azt vissza lehetett vinni a börtönbe.

Kitért arra is, a migrációs paktumnak egyetlen része van, amelyet hajlandók lettek volna hamarabb bevezetni: a határon lehetőség van arra, hogy őrizetbe vegyék 12 hétre azokat, akik menekültügyi kérelmet nyújtanak be.

Mi Hazánk: a közmédiával kapcsolatban van pozitív elmozdulás

Toroczkai László (Mi Hazánk) megismételte korábbi javaslatát a miniszterelnöknek, hogy látogassák meg együtt a határkerítést Ásotthalomnál. Közölte, jelezni fogja, ha a migrációs paktum hatására fokozódni fog a migrációs nyomás a határon.

Értékelte a kormány által eddig elvégzett munkát, a demokrácia állapotát. Kiemelte, hogy a közmédiával kapcsolatban látnak pozitív elmozdulást, példaként említette azt, hogy paritásos elven fognak jelölni tagokat a Médiatanácsba és a Független Közmédia Testületbe. Az ellenzéki politikus arról is beszélt, úgy tűnik, a kormány a bankok oldalára állt, miután ki akarja vezetni a jelzáloghitelek kamatstopját, és arról is beszél, hogy a falvakba nem kellenek ATM-ek, illetve emeli a helyettes államtitkárok fizetését.

Magyar Péter miniszterelnök a helyettes államtitkárok fizetésével kapcsolatban azt mondta, az előző kormány össze-vissza adta nekik a fizetést, és boldog-boldogtalant beültetett különböző igazgatóságokba és felügyelőbizottságokba (fb). Nem emelik a helyettes államtitkárok fizetését, és a kormány a törvényi minimumra fogja csökkenteni az igazgatóságok és fb-tagságok számát, továbbá ha lehet, össze is vonják azokat, ezáltal jelentősen spórolnak - mondta.

A kormányfő felszólalása alatt beszélt Lázár Jánoshoz (Fidesz) is, mondván, ha már "megtisztel minket a bejövetelével", akkor mondja meg, hogy lehet, hogy a választások előtt pár nappal 100 milliárd forintot fizettek ki a mohácsi Duna-hídra a Duna Aszfaltnak.

Közölte, a médiatörvénnyel nem a Mi Hazánk politikusának, hanem a magyar embereknek akarnak tetszeni, akik megérdemlik a pártatlan közmédiát. A miniszterelnök beszélt arról is, milyen intézkedéseket tett eddig a kormány, ezek között említve egyebek mellett a rendeleti kormányzás megszüntetését.

KDNP: nem vagyunk a hadifoglyai!

Máthé Zsuzsa (KDNP) arról beszélt, hogy az elmúlt hetekben nem a megígért szeretetország felé tartanak, hanem a gúny, a verbális agresszió, a megvetés, a fenyegetőzés, a félelemkeltés, a fontos ügyekben az elhallgatás, a jogállam és a társadalom szétverése felé. Nem vagyunk a hadifoglyai, ahogy a miniszterelnök az országot sem ejtheti túszul - hangoztatta, hozzátéve, bocsánatot kérni senki nem tud olyan ügyekben, amelyeket nem követett el.

Magyar Péter válaszában azt javasolta a képviselőnek, hogy nézzen szét maga körül, mert egy olyan frakcióban ül, amely embereket tett tönkre, 30 ezer milliárd forintot lopott el az országtól. Álszentséggel nem fognak tudni újabb szavazókat szerezni. Magukon kezdjék a bűnbánatot! - mondta.

2. frissítés: " ajvékolnak " a fideszesek

Hidvéghi Balázs, a Fidesz frakcióvezető-helyettese a felszólalásában kiváló szónoknak és "kivételes manipulátornak" nevezte Magyar Péter miniszterelnököt, akit "személyeskedő támadásokkal" vádolt, és azt kérte tőle: próbáljon meg "emelkedettebben" hozzáállni a közügyekhez. A migráció ügyében szerinte a miniszterelnök azt az elvet követi, hogy "a legjobb védekezés a támadás", azonban - folytatta - ezen a téren nem fogja tudja megelőzni a Fideszt és Orbán Viktort, mert a korábbi kormányfő "attól lett világhíres", hogy már akkor elutasította a migrációt, amikor mindenki más "könnybe lábadt szemmel" beszélt a menekültek befogadásáról. A belfasti merénylő esetére utalva hangsúlyozta: Magyarország mentes ezektől a veszélyektől.

Arra várt választ: miként garantálja a kormány, hogy Magyarországon ne csak illegális, de legális migránsok se legyenek. Arra is kitért: az Európai Néppárt szerinte elárulta korábbi álláspontját a migráció ügyében, ezért Magyar Péter miniszterelnöknek fontos politikai küzdelmet kell a pártcsaládon belül is megvívnia akkor, ha valóban meg akarja védeni Magyarország békéjét és biztonságát.

Szomorúan hallom, hogy eddig nem elégedett a miniszterelnöki stílussal és válaszadással, "igyekszem olyan választ adni", hogy az megfelelő legyen - reagált a kormányfő. Hozzátette: Hidvéghi Balázs a Fidesz szombati kongresszusán bátor beszédet mondott arról, hogy politikai közössége milyen bűnöket követett el, most azonban azzal vádolja az egy hónapja kormányzó politikai közösséget, amit a Fidesz csinált. A korábbi kormánypártokat azzal vádolta: semmit sem tettek a magyar közbiztonságért, legális migránsok tízezreit hozták be, sok százmilliárdért letelepedési kötvényt árultak, minden szövetségesünket "elmarták", és nem tudták megakadályozni a migrációs paktumot sem, most pedig itt "ajvékolnak". Szerinte ez nem a jó út - jegyezte meg.

(MTI nyomán)