Extra :: 2022. december 4. 22:06 ::

Ijesztget a mikrochip - Heti progresszió (CLVII. rész)

Vizuális "élményekre" fókuszál a rovatunk mai része. Lesz itt fejjel lefelé lógó, karácsonyfának titulált valami, feketék minden mennyiségben, mindenhol. Ezúttal pelenkákon. No meg chipoktatás német iskolásoknak.

Minden egyes képet ezúton is köszönök kedves olvasóinknak, öröm látni, hogy egyre többen és egyre aktívabban töltik fel munícióval hétről hétre a Heti progressziót. Ennek megfelelően sajnos nem is minden küldeményt tudok beválogatni az egyes részekbe, azonban ez ne törje le senki lelkesedését az aktivitást illetően.

Lássuk az e heti kínálatot!

3. Először azt hittem, ez valami rossz vicc, vagy egyszeri bohózat, de nem, a fejjel lefelé fordított karácsonyfa tényleg létezik, amit ráadásul a leírásban nem átallanak "gyönyörűnek" titulálni. Lelkük rajta, de azért ez a kinézet engem nem éppen erre emlékeztet.



Tegye rondábbá az ünnepeket Ön is a fordított fenyőfával! (forrás: vidaXL Facebook-oldal)

Mélyebb tartalmat, illetve szándékos üzenetet nem egyértelmű, hogy tartalmaz, de a képet beküldő kedves olvasónknak a fordított kereszt jutott róla eszébe, talán nem véletlenül. Mindenesetre az egészen biztos, hogy a grincsfához hasonlóan a fejjel lefelé fordított karácsonyfa sem adja át az ünnep valódi üzenetét, vagy szentségét, sőt, véleményem szerint kifejezetten undorítóan néz ki mindkettő és szimbolizálják "remekül" a magából kifordult civilizációnkat.

2. A következő képeket egy immáron apuka olvasónk küldte, aki az apaság előtt – érthető módon – nem túl sok pelenkát vásárolt. Ez persze gyermeke születése óta megváltozott, azonban feltűnt neki valami a pelenkákat borító képeken, amely további kutatásra sarkallta.

Az alábbiak közül az összes pelenka kapható hazánkban is, a közös bennük pedig az, hogy szó szerint az összeset fekete csecsemőkkel reklámozzák. Az összeset. Olvasónk itt egyébként egy találó megjegyzést szúrt közbe, miszerint "a pelenkában nem kaki van, de a szín stimmel".



Kívül-belül barna (képek: olvasónktól)





























Különben nem kell ahhoz apukának sem lenni, hogy feltűnjön a fekete túlsúly az itthoni reklámokban is. Nagyobb bevásárlóközpontokban szinte az összes ott árusított világmárka fekete modellekkel dolgozik túlnyomó többségben, teszik ezt úgy (és ez igaz a pelenkákra is), hogy Magyarország e tekintetben – legalábbis még egy jó darabig – nem célország, a célközönség jelentős része pedig – bízzunk benne –, de nem is vevő erre. Persze ez a jelenlegi status quo sincs kőbe vésve, főleg az Orbán-kormány kétarcú migránspolitikája miatt.

1. A következő kép Facebookon kering (innen küldte olvasónk is) és megmondom őszintén, először nem akartam elhinni, hogy valódi, vagy legalábbis, hogy onnan származik, amit a képet megosztók állítanak. Nem kis időt rászánva ezért utánajártam a kép eredetének, amely végül egy Twitter-megosztáshoz kalauzolt el. Kiderült, hogy a Facebookon terjedő "chip"-es képnek van egy párja is, amely egyből magyarázatot adott a valódiságára.



Micsoda "kényelem". A szabadságoddal fizetsz érte (forrás: Twitter)

A dolog úgy fest, hogy egy német diákoknak (kilencedikeseknek) szánt tankönyvben ecsetelik, hogy mire valóak a kézbe ültetett mikrochipek, mi minden "menő dolgot" lehet csinálni velük. Még arra is külön figyelmeztetnek, hogy veszélyforrás lehet, ha a hackerek feltörik őket, kinyerve így a bennük tárolt adatokat.

Szögezzük le, hogy természetesen nem azzal van a problémám, hogy egy tankönyv ilyen, mára már sajnos létező dolgot tárgyal, hanem azzal, hogyha figyelmesen végigolvassuk a leírást, az inkább tűnik egyfajta bátorító propagandának, semmint semleges ismertetésnek. Az meg persze nem is meglepő, hogy az "úttörő" Svédországot hozzák fel példának, ez a 3000-es szám viszont ismerős volt valahonnan, és hát... ismét nem tévedtem. Korábban már találkoztam ezzel a mennyiséggel, amikor azt ecsetelték, mennyi ember él mikrochippel a testében az északi országban, s valóban, már 2018-ban erre a számra hivatkozott a Frankfurter Allgemeine Zeitung nevű német lap egy publikációban, amelyet ide be is linkelek . Sőt!... Ha figyelmesen elolvassa a nyájas olvasó a cikket, utána pedig a könyvből kifotózott lapot, konkrétan egész részeket emeltek át az újságból oda, vagy esetleg fordítva, ha a könyv 2018, vagy az előtti kiadású, amit természetesen nem tudtam leellenőrizni, a Twitteren talált megosztás 2022. október 21-ei, ámbár gyanítom, ha a tankönyv hamarabb került volna forgalomba, a benne található anyag is hamarabb verte volna ki a biztosítékot 2022 októberénél.

Nos, én ezzel az apró nyomozással kívánok mindenkinek emberi testbe ültetett mikrochipmentes szép hetet, vasárnap pedig ismét érkezem egy halom progresszív anyaggal.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info