Extra, Migránsbűnözés :: 2025. december 12. 09:59 ::

Néger a betlehemben

A meglepetés és ijedtség egyszerre uralkodott el a dél-olaszországi Lecce tartományban található Galatone lakóin. A napokban történt ugyanis, hogy furcsa mozgást vettek észre a város központjában felállított betlehemben. „Ez egyik szobor valamiért mozog” – állapították meg. Az persze már fel sem tűnt nekik, miért egy négert ábrázol az a bizonytos szobor.

A rejtélyt a rendőrség és a polgármester együtt oldotta meg: a betlehembe egy 38 éves néger állt be a pásztorok és szent család mellé.

Mint kiderült, a ghánai állampolgár ezzel a módszerrel próbált elmenekülni a börtönbüntetése elől, számolt be a Rai News nyomán a Telex.

A négert - aki bizonyára egy újabb ártatlan menekült - korábban súlyos testi sértésért ítélték el 9 hónapra, amit Bolognában kellett volna leülnie. Mostani magánakciója után a leccei börtönbe vitték.

„Helyi rendőrségünk és az állami rendőrség gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megtalálni és azonosítani egy szökésben lévő, körözött személyt” – nyilatkozta a település polgármestere. Galatone betlehemjében azóta helyreállt a rend.