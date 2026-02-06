Extra, Videók :: 2026. február 6. 18:36 ::

A legújabb Trump-trollkodás: Obamáék mint táncoló majmok

Még a republikánusok egy részénél is kiverte a biztosítékot Donald Trump pénteken megosztott videója, amelynek a végén Barack és Michelle Obama majmokként ábrázolva jelennek meg.

Az amerikai elnök pénteken a Truth Social közösségi felületén tette közzé azt a videót, amelynek témája a 2020-as elnökválasztás, egészen pontosan az, hogy Trump szerint csalás történt, így lett a demokrata Joe Biden az elnök az előző ciklusban. A videó végén, egy nagyon rövid időre látható egy mesterséges intelligenciával generált kép, amelyen Barack Obama és felesége, Michelle majmokként vannak ábrázolva.

A videó hamar felháborodást váltott ki az X közösségéből, a Republicans against Trump nevű fiók egy képkivágást osztott meg a nagy port kavaró képről. Mint írták, „ennél már nincs lejjebb”.

pic.twitter.com/mvMBGCN1w2 For everyone that is saying that Donald Trump didn’t post this pic of Barack and Michelle Obama as monkeys : YES HE DID ! Here is a screenrecording of last part of it ! All the Republicans/Conservatives need to denounce it , but we know they won’t 🤦🏻‍♀️ . https://t.co/92zzIzQhl5 February 6, 2026

Barack Obama korábbi nemzetbiztonsági tanácsadója, Ben Rhodes szintén reagált a felvételre, egy X-posztban üzent Trumpnak. Azt írta, Trumpot kísértse az a tudat, hogy a jövőben az Egyesült Államok polgárai Obamára tisztelettel és szeretettel fognak gondolni, Trump pedig egy szégyenfolt lesz az emberek szemében.

Frissítés: törölték a videót, és tévedésre hivatkoznak

A Fehér Ház először próbálta elkenni a Trump rasszista videóját követő széles körű felháborodást, de néhány órán belül – magyar idő szerint péntek este hat előtt – úgy tűnik, elismerték a hibát. Az elnöki hivatal azt közölte a CNN-nel, hogy egyik munkatársuk „tévesen tette közzé a bejegyzést” az elnök oldalán, amelyben Barack és Michelle Obama majomként volt látható. A videót eltávolították.

A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt először ezt írta a CNN-nek közvetlenül az eset után:

Ez egy internetes mémből származik, amely Donald Trumpot a dzsungel királyaként ábrázolja, a demokratákat pedig az Oroszlánkirály szereplőiként. Kérem, fejezzék be az álságos felháborodást, és inkább olyasvalamiről írjanak, ami fontos az amerikai embereknek.

A videó miatt nemcsak demokrata párti politikusok háborodtak fel, hanem többek között az egyetlen fekete republikánus szenátor, Tim Scott is, aki azt írta: „Ez a legrasszistább dolog, amit valaha láttam a Fehér Házból” – és azt mondta, reméli, törölni fogják a videót, ami kisvártatva meg is történt. Obamáék egyelőre nem reagáltak az esetre.

(Index - Telex nyomán)