2026. május 19. 10:37

Írország elnökének nővérét is elrabolták a zsidó kalózok

Az izraeli hadsereg őrizetbe vette Írország elnökének a "blokádtörő" nemzetközi flottillával Gázába tartó nővérét - jelentette az izraeli média kedden.

Írország elnöke, Catherine Connolly is megerősítette, hogy nővérét, Margaretet őrizetbe vették. Hétfőn, a londoni Buckingham-palotában III. Károly brit királlyal folytatott találkozója után Catherine Connolly azt mondta, hogy nagyon büszke a nővérére, ugyanakkor nagyon aggódik is érte.

A háziorvos Margaret Connollyt további öt ír állampolgárral együtt vették őrizetbe a törökországi Marmarisból a palesztin lakosságú Gázai övezet felé elindult "Globális Sumud Flottilla" egyik hajóján.

Hétfőn a flottilla aktivistái is közzétettek egy előre rögzített videoüzenetet Margaret Connollytól. "Ha ezt a videót nézik, az azt jelenti, hogy az izraeli megszálló erők elraboltak a flottilla hajójáról, és most jogellenesen egy izraeli börtönben tartanak fogva" - mondta Connolly, kezében ír útlevelét tartva, egy Írország térképével díszített pólót viselve. "Palesztina küzdelme korunk erkölcsi iránytűje. Ez tesz bennünket emberré. A palesztinok meg fogják menteni az emberséget" - tette hozzá a videóban.

pic.twitter.com/TZUQJLqmYV Dr Margaret Connolly, the sister of President Catherine Connolly, is among a number of Irish citizens detained by Israeli forces after a Gaza-bound aid flotilla was intercepted in the Mediterranean this morning, organisers have said. https://t.co/c1flAadDDw May 18, 2026

Izrael és Írország kapcsolata feszült, Jeruzsálem 2024-ben bezárta dublini nagykövetségét tiltakozásul, mert Írország elismerte a palesztin államot, és Izraelt népirtással vádolta Gázában. Catherine Connolly - aki baloldali támogatású független politikus - már a múltban élesen bírálta Izraelt, mielőtt tavaly októberben a nagyrészt tiszteletbeli államfői tisztségbe került.

Az izraeli hadsereg Ciprus térségében eddig több mint harmincöt, a flottillában részt vevő hajót állított meg, és mintegy háromszáz aktivistát vett őrizetbe. Az elfogott aktivistákat egy olyan hajóra vitték, amelyen "úszó börtön" működik, és Asdódba szállítják őket. A flottillában összesen mintegy ötven hajó és körülbelül ötszáz aktivista vesz részt.

(MTI nyomán)