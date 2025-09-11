Háború :: 2025. szeptember 11. 23:59 ::

Zelenszkij közösen szeretne fegyvereket gyártani Amerikával

Oroszország elleni további szankciókról és a közös fegyvergyártás kialakításáról tárgyalt Keith Kelloggal, az amerikai elnök ukrán és orosz ügyekért felelős különmegbízottjával - közölte csütörtökön este Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök.

"Az együttműködés különböző irányairól beszélgettünk - arról, hogyan lehet valódi békét elérni és garantálni Ukrajna biztonságát" - írta Zelenszkij a Telegramon.

Az ukrajnai elnök közlése szerint a megbeszéléseken egyebek között szót ejtettek a drónok és fegyverek közös gyártására vonatkozó szilárd kétoldalú megállapodásokról is, amelyeket Amerikának javasoltak. Hozzátette, hogy számítanak az Egyesült Államok pozitív reakciójára.

Közölte azt is, hogy megvitatták a további nyomásgyakorlást Oroszországra, "és hogy mit tehetünk partnereinkkel együtt a vám- és szankciópolitikában annak érdekében, hogy minél hamarabb találkozhassunk vezetői szinten, és véget vethessünk ennek a háborúnak".

(MTI nyomán)