Háború, Videók :: 2025. szeptember 18. 20:00 ::

Nyugdíjas nőnek öltözött ukrán ügynök próbálta felrobbantani egy orosz védelmi ipari vállalat vezetőjét

Az ukrajnai háború egyik bizarr fordulataként az orosz titkosszolgálat őrizetbe vett egy idős asszonynak álcázott ukrán kémet, aki robbantásos merényletet készített elő Szentpéterváron. Az orosz hatóságok által közzétett biztonsági kamerás felvételeken látható az "idős nő", aki egy fekete terepjáró mellé sétál, amely állítólag egy orosz védelmi ipari vállalat vezetőjének tulajdonában áll.

A nő lehajolt, majd eltűnt a kamerák látószögéből, ekkor helyezte el a bombát az autó alá. Egy másik felvétel a jármű alatt elhelyezett téglalap alakú robbanószert mutatta, míg egy harmadik azt örökíti meg, ahogy a merénylő egy parkban biceg, amikor két ember rohan felé, hogy egy autóba tuszkolják, majd őrizetbe vegyék.

A nyomozásból kiderült, hogy az "idős nő" valójában az Ukrán Biztonsági Szolgálat ügynöke, és vele együtt két másik kémet tartóztattak le a szentpétervári merénylet előkészítése miatt.

A Baza orosz hírportál információi szerint a környező temetőben további robbanószereket találtak.

Az álruhás ügynök pontos életkorát nem hozták nyilvánosságra, de annyit biztosan lehet tudni róla, hogy egy idősebb férfiról van szó, aki nyugdíjas nőnek álcázta magát, és megpróbált bombát elhelyezni egy orosz védelmi ipari vállalat vezetőjének autója alatt, de elfogták, és társaival együtt beismerte a bűncselekményt.

A letartóztatás mindössze 24 órával azután történt, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat bejelentette, hogy őrizetbe vettek egy orosz ügynökpárost, akik kamerákat helyeztek emeletes házakon. A kamerák 4G típusúak, amelyekkel rakéták és drónrendszerek útvonalát figyelték meg. A kémek állítólag az orosz titkosszolgálat, az FSZB pénzén béreltek lakásokat Kijevben és Csernyihivben, hogy feljuthassanak azok tetejére és felszerelhessék az eszközöket. Az SZBU szóvivője megerősítette, hogy két orosz kémet tartóztattak le kamerák felszerelésének vádjával.

"Zombi" nagyik követhetnek el bombamerényleteket

Az orosz titkosszolgálat korábban azzal vádolta az ukránokat, hogy manipuláltak és "zombivá" változtattak idős orosz nőket, hogy aztán öngyilkos merénylőként vethessék be őket orosz katonatisztek ellen. Állításuk szerint az online térben bevetett csalárd módszerekkel és pszichológiai nyomásgyakorlással hálózták be az idős nőket az ukrán titkosszolgálati ügynökök. Először pénzügyi megtévesztéssel megfosztották őket megtakarításaiktól, majd FSZB-ügynöknek álcázva magukat lehetőséget kínáltak számukra a pénzük visszaszerzésére.

Egy konkrét esetet is bemutattak, ahol egy 87 éves nőnek kellett volna öngyilkos merényletet végrehajtani, de összesen öt esetről számoltak be, az egyiknél egy sakk-készletben lapult a bomba.

(Index nyomán)