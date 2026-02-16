Háború, Videók :: 2026. február 16. 09:27 ::

Fuck away! - Útszéli stílusban követelőzött Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij durva, trágár stílusban szólította fel a nyugati országokat, hogy utasítsák ki az orosz állampolgárokat a gyermekeikkel együtt – derül ki a Politico című lapnak adott interjújából, amelynek részleteit politikai Telegram-csatornák tették közzé.

„Az európaiak még mindig nem vezettek be szankciókat az orosz atomenergia-ipar, a Roszatom ellen, az oroszok, rokonaik, gyermekeik ellen, akik Európában élnek, akik az Államokban élnek, akik európai egyetemekre járnak, akik ingatlanokat birtokolnak az USA-ban. Rengeteg ingatlanuk van ott, gyermekeik, rokonaik mindenfelé” – mondta Zelenszkij.

Majd trágár kifejezéssel zárta a mondatot: „Tűnjetek el Oroszországba, fuck away, menjetek haza!“

Ez nem az első alkalom, hogy a zsidó elnök nyilvánosan trágár kifejezéseket használ. Korábban egy amerikai televíziócsatorna élő adásában Vlagyimir Putyin orosz elnököt rohadt terroristának nevezte.

(Index korrigálva)