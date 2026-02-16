Volodimir Zelenszkij durva, trágár stílusban szólította fel a nyugati országokat, hogy utasítsák ki az orosz állampolgárokat a gyermekeikkel együtt – derül ki a Politico című lapnak adott interjújából, amelynek részleteit politikai Telegram-csatornák tették közzé.
„Az európaiak még mindig nem vezettek be szankciókat az orosz atomenergia-ipar, a Roszatom ellen, az oroszok, rokonaik, gyermekeik ellen, akik Európában élnek, akik az Államokban élnek, akik európai egyetemekre járnak, akik ingatlanokat birtokolnak az USA-ban. Rengeteg ingatlanuk van ott, gyermekeik, rokonaik mindenfelé” – mondta Zelenszkij.
Majd trágár kifejezéssel zárta a mondatot: „Tűnjetek el Oroszországba, fuck away, menjetek haza!“
Ez nem az első alkalom, hogy a zsidó elnök nyilvánosan trágár kifejezéseket használ. Korábban egy amerikai televíziócsatorna élő adásában Vlagyimir Putyin orosz elnököt rohadt terroristának nevezte.
