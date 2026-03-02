Háború :: 2026. március 2. 20:32 ::

Erdogan: a nemzetközi jog egyértelmű megsértése az Irán elleni támadás

A nemzetközi jog egyértelmű megsértésének számítanak az Irán elleni amerikai-izraeli légicsapások - jelentette ki hétfőn Recep Tayyip Erdogan török elnök, hozzátéve, hogy együttérez az iráni nép szenvedéseivel a terebélyesedő konfliktus közepette.

Ankara hetek óta sürgette Teheránt és a washingtoni vezetést, hogy jussanak megállapodásra a tárgyalásokon, mert a térség nem tudja elviselni a helyzet további romlását.

"Az iráni nép szomszédjaként és testvéreként osztozunk fájdalmukban" - mondta a török elnök.

Úgy vélte, hogy az iráni-amerikai vita Izrael provokációi nyomán fordult háborúba.

Erdogan, aki szoros személyes kapcsolatokat ápol Donald Trump amerikai elnökkel, hazája pedig a politikai nézeteltérések dacára szoros gazdasági viszonyt tart fönn Iránnal, úgy fogalmazott, hogy Törökország "minden szinten" fokozni fogja a kapcsolatokat mindaddig, amíg sikerül tűzszünetet elérni, és teret tudnak engedni a diplomáciának. Kijelentette, hogy Ankara nem kér "háborúból, harcokból, feszültségből és mészárlásokból" a határai mentén.

"Ezzel összhangban van az Irán ellen irányuló illegális támadásokkal kapcsolatos álláspontunk" - tette hozzá Erdogan, miközben figyelmeztetett, hogy ha nem történik meg a "szükséges közbelépés", az "komoly következményekkel" járhat a regionális és globális biztonságra nézve.

"Senki sem képes elviselni az ilyen időszak által okozott gazdasági és geopolitikai bizonytalanságok terhét. Ezért kell ezt a tüzet eloltani, mielőtt tovább terjedne" - emelte ki a török elnök.

(MTI)