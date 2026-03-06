Háború :: 2026. március 6. 23:47 ::

A donyecki Szosznove elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta a donyecki régióban lévő Szosznove települést az orosz hadsereg az elmúlt egy nap folyamán - közölte pénteken a moszkvai védelmi minisztérium.

A heti hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak nyomulni, összesen nyolc települést elfoglalva, és a "különleges hadművelet" övezetében mintegy 7770 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A moszkvai katonai tárca szerint a február 28. és március 6. közötti időszakban az orosz hadsereg hét csoportos csapást mért az ukrán hadiipar működését biztosító energetikai létesítményekre, az ukrán fegyveres erők által használt közlekedési, repülőtéri és kikötői infrastruktúrára, fegyvert és haditechnikát szállító vasúti szerelvényekre, lőszerraktárakra, nagy hatótávolságú drónok gyártásának, tárolásának és indításra való felkészítésének helyszíneire, valamint az ukrán fegyveres alakulatok és külföldi zsoldosok állomáshelyeire.

A beszámoló a héten megsemmisített vagy eltalált haditechnikai eszközök között sorolt fel még 147 harckocsit és egyéb célozott harcjárművet, hét sorozatvetőt - köztük egy amerikai HIMARS és három cseh Vampire típusút -, 62 irányított légibombát, 22 HIMARS-rakétát, két Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, egy Flamingo manőverező robotrepülőgépet, továbbá 2154 repülőgéptípusú drónt és nyolc legénység nélküli motorcsónakot.

Az orosz statisztika szerint elérte az 56 ezret a háború kezdete óta megsemmisített ukrán különleges katonai járművek száma.

A szemben álló felek pénteken újabb 300-300 hadifoglyot cseréltek ki egymással. Az ügyben az Egyesült Államok és az Egyesült Arab Emírségek közvetített Moszkva és Kijev között. A február 17-18-án Genfben elért megállapodások keretében az elmúlt két nap során Oroszország és Ukrajna 500-500 hadifoglyot cserélt ki.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek pénteken ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Herszon megyei Oleskiban két civil életét vesztette, további 12 pedig megsebesült, amikor pilóta nélküli repülőgépekről négy bombát dobtak le egy élelmiszerbolt előtt álló sorra. Szevasztopolban egy négyemeletes lakóház kilenc lakója, köztük három gyermek szenvedett sérüléseket, amikor az épület mellett felrobbant egy fémgolyókkal megtöltött drón.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy a donyecki régióban lévő Volnovaha városban őrizetbe vett egy 18 éves nőt, aki a Telegram üzenetküldő csatornán keresztül adatokkal látta el az ukrán katonai hírszerzést az orosz erők és adminisztratív épületek elhelyezkedéséről. Emellett információkat szolgáltatott ki helyi lakosokról és regionális ifjúsági szervezetek tagjairól, hogy elősegítse a beszervezésüket. A gyanúsított ellen hazaárulás címén indítottak büntetőeljárást.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) arról számol be, hogy 2014 óta 9339 büntetőeljárást indított az ukrán hadsereg és radikális szervezetek tagjai, valamint külföldi zsoldosok ellen, ebből 950 ügyet zártak le 1264 vádlottal szemben. 1105 személyt elítéltek. Az SZK szerint a harci cselekmények 11 évvel ezelőtti kezdete a luhanszki és a donyecki régió területén több mint hétezer civil vesztette életét.

(MTI)