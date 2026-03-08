Háború, Külföld :: 2026. március 8. 21:11 ::

Aragcsi: nincs még Iránnak új legfőbb vezetője

A nap korábbi híreire cáfolva Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter azt mondta, senki sem tudja, ki lesz az ország új legfőbb vezetője. Aragcsi az NBC Meet The Press című műsorában szólalt meg – szemlézte a 24.

Sok híresztelés terjed, de meg kell várnunk, hogy a Szakértők Gyűlése összeüljön, és szavazzon – mondta.

A háttérben az húzódhat, hogy a jogszabályok egyik értelmezése szerint a testületnek személyesen kell összeülnie, ami a háborús helyzetben minimum kockázatos – a zsidó terrorállam már előzetesen megfenyegette nemcsak a leendő új vezetőt, de a megválasztásában közreműködőket is.



Fotó: Ozan Kose/AFP

Aragcsi visszautasította Donald Trump követelését, hogy az amerikai elnök is szót kapjon az új vezető megválasztásában, és leszögezte, az kizárólag az iráni népre tartozik. Visszautasította a feltétel nélküli megadásra vonatkozó amerikai követelést is.

Hozzátette, tavaly nyáron Irán belement egy fegyverszünetbe, de most valóban le kell zárni a háborút, amit szerinte senki nem akar folytatni. Azt is kifejtette, hogy Irán önvédelemből cselekszik, és csak amerikai érdekeltségeket támad az öbölben, a szomszédait nem.

(24 nyomán)