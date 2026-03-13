Brit katonai hírszerzés: Oroszország már nem függ az iráni drónoktól, de az olajáremelkedés jól jön nekik

A brit katonai hírszerzés szerint az iráni háborúnak aligha lesz közvetlen hatása Oroszország ukrajnai hadviselési képességeire.

A londoni védelmi minisztérium által pénteken közzétett hírszerzési helyzetértékelés kiemeli, hogy 2024 óta szinte bizonyosan csökkent az orosz függés az iráni gyártmányú drónrendszerektől, mivel Oroszország bővítette ezeknek a pilóta nélküli légi támadóeszközöknek a hazai gyártását.

A brit katonai hírszerzés szerint az iráni konfliktus kezdete óta most már Oroszország nyújt politikai, diplomáciai és humanitárius segítséget a teheráni rezsimnek, és a döntéshozatal befolyásolására használja fel pozícióját olyan nemzetközi testületekben, mint az ENSZ Biztonsági Tanácsa.

A szolgálat megállapítja azt is, hogy amíg az iráni konfliktus tart, addig szinte bizonyosan növekednek az orosz kormány olajbevételei, tekintettel a nyersolaj globális árfolyamának emelkedésére.

Mindemellett csökken az orosz olajexporton érvényesülő diszkont is, mivel a vásárlók kevesebb alternatív beszállítói forrás közül választhatnak - áll a brit katonai hírszerzés pénteki helyzetértékelésében.

A szolgálat szerint mindezek alapján csaknem biztosra vehető, hogy Oroszország rövid távon bevételi többlethez jut, és így bővülnek az ukrajnai háború finanszírozási forrásai is.

Moszkva az iráni konfliktusra azzal reagált, hogy a globális béketeremtő szerepében tüntette fel magát és éles hangvételű nyilatkozatokban ítélte el a térségben végrehajtott csapásméréseket - áll a brit katonai hírszerzés pénteki elemzésében.

(MTI)