Háború :: 2026. március 25. 13:37 ::

A Perzsa-öböl országai szerint a létüket fenyegetik az infrastruktúrájuk elleni iráni támadások

A Perzsa-öböl országai az ENSZ emberi jogi tanácsának szerdán Genfben megrendezett rendkívüli ülésén hangsúlyozták, hogy az infrastruktúrájuk elleni iráni támadások a létüket fenyegetik. Volker Türk, a testület elnöke szerint a polgári célpontokat érő csapásokkal Teherán háborús bűnöket követhet el.

Az izraeli-amerikai erők által Irán ellen csaknem egy hónapja indított légicsapásokra Irán válaszcsapásként drónokkal és rakétákkal támadta a Perzsa-öböl országainak polgári infrastruktúráját. A támadásoknak számos polgári áldozata volt, és az egekbe szöktek az olajárak.

"Úgy látjuk, hogy a nemzetközi és a regionális biztonságot is egzisztenciális fenyegetés éri. Ez az agresszivitás aláássa a nemzetközi jogot és a szuverenitást" - hangsúlyozta Nászer Abdalláh el-Hajen kuvaiti nagykövet a genfi székhelyű tanács rendkívüli ülésén. A Perzsa-öböl más országai szintén elítélték az iráni akciókat, amelyekkel közlésük szerint Teherán rettegést akar kelteni.

A 47 tagú tanács országai szavazni fognak az iráni csapások elítéléséről, és arról, hogy Irán állítsa helyre a károkat.

Irán az akcióit védve kiemelte, hogy az amerikai-izraeli légicsapásoknak már több mint 1500 polgári halálos áldozatuk volt. "Mindannyiótok nevében harcolunk egy olyan ellenséggel szemben, amelyet, ha ma nem fékezünk meg, holnap már lehetetlen lesz kordában tartani" - jelentette ki Izraelre utalva Ali Bahreini, Irán genfi ENSZ-nagykövete.

Irán egy iskoláját ért halálos légicsapás ügyében péntekre hívott össze egy másik rendkívüli ülést Genfben.

Volker Türk szerdán az iráni konfliktus lezárására szólított fel, és leszögezte, hogy véget kell vetni a lakosság és a polgári célpontok elleni támadásoknak. "Ha szándékosak az ilyen támadások, háborús bűncselekménynek minősülhetnek" - jelentette ki.

(MTI)