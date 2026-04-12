2026. április 12. 16:46

Trump ezúttal a Hormuzi-szoros blokád alá vételével fenyegetőzik

Donald Trump bejelentette, hogy Washington blokád alá venné az összes hajót, amely megpróbál belépni a Hormuzi-szorosba, vagy elhagyni azt – írja a BBC nyomán az Index.

A Truth Social-felületén közzétett, hosszabb hangvételű bejegyzésében az amerikai elnök arról írt, hogy egy friss egyeztetés „jól sikerült”, és a legtöbb kérdésben sikerült előrelépni – kivéve a számára legfontosabbat, a nukleáris ügyet. Szerinte ugyan idővel megszülethet egy megállapodás a szabad áthaladásról a Hormuzi-szorosban, de Irán ezt jelenleg akadályozza, például azzal, hogy bizonytalan, nem ellenőrizhető fenyegetésekre hivatkozik.



Fotó: Win McNamee / Getty Images

Donald Trump egyúttal utasította a haditengerészetet, hogy a nemzetközi vizeken tartóztasson fel minden olyan hajót, amely „vámot fizetett Iránnak”, és egyúttal megkezdik a szorosban feltételezett iráni tengeri aknák felszámolását is.

Az elnök figyelmeztetett, hogy akik illegális díjakat fizetnek, nem számíthatnak biztonságos áthaladásra, és minden, az amerikai vagy szövetséges hajók ellen irányuló támadást „megsemmisítő válasz” követ majd. A bejegyzés végén egyértelművé tette: a blokád bevezetése már csak idő kérdése.

Donald Trump egy másik bejegyzésében azt állította, hogy Irán korábban megígérte a Hormuzi-szoros megnyitását, ezt azonban szerinte tudatosan nem teljesítette. Az amerikai elnök szerint mindez világszerte „szorongást, fennakadásokat és fájdalmat” okozott országoknak és az embereknek.

Bejegyzésében az iszlámábádi tárgyalásokról is beszámolt, közölve, hogy teljes körű tájékoztatást kapott J. D. Vance alelnöktől, valamint Steve Witkoff különmegbízottól. Az elnök szerint a több mint 20 órás tárgyalássorozat után egyetlen kérdés maradt igazán döntő: Irán „nem hajlandó feladni nukleáris ambícióit”.

Hozzátette, hogy bár a részmegállapodások akár előrelépést is jelenthetnének a katonai műveletek folytatásához képest, szerinte mindez eltörpül a mellett a kockázat mellett, amelyet egy „instabil és kiszámíthatatlan” ország nukleáris törekvései jelentenek.