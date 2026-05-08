Anyaország :: 2026. május 8. 18:06 ::

Megvan a "rendszerváltó népünnepély" programja - cigányoknak udvarlás várható bőven

Magyar Péter közzétette a május 9-én a budapesti Kossuth téren rendezendő „rendszerváltó népünnepély” programját. A Facebook-bejegyzés szerint:

10 órakor kezdődik az új parlament alakuló ülése, amelyet kivetítőkön lehet majd követni

10:45-kor leteszik az esküt a képviselők

12:30-kor megválasztják a házelnököt (Forsthoffer Ágnest, a Tisza egyik alelnökét)

13:00-kor beszédet mond az új házelnök

14:30-kor megválasztják a miniszterelnököt, aki szintén leteszi az esküt majd beszédet mond

15:30-kor a Sugó Tamburazenekar gyerekcsoportja zenél (a "cigány himnusz" és a Tisza indulójává vált Tavaszi szél vizet áraszt is elhangzik majd a semlegesség jegyében - a szerk.) és kivonulnak a képviselők

és kivonulnak a képviselők 16:00-kor kezdetét veszi az ünnepség a Kossuth téren, lesz katonai tiszteletadás, beszédet mond Magyar Péter, immár miniszterelnökként, majd kulturális műsor következik, meglepetésvendégekkel (a Kontroll úgy tudja, Molnár Ferenc Caramel és Oláh Ibolya is fellép).

A hivatalos program 17 óra után ér véget, de utána utcabált ígérnek a szervezők.

(24)